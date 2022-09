Cast de Chicago PD – Qui est dans le spectacle ?

CHICAGO PD met fin à la triple menace de procédures NBC de Dick Wolf mercredi soir.

La saison dix de la série dramatique policière est actuellement en cours avec quelques changements au casting.

Jason Beghe joue le sergent Hank Voight sur Chicago PD[/caption]

Qui est dans le casting de Chicago PD ?

Chicago PD est l’un des trois épisodes de la franchise Chicago, diffusé pour la première fois sur NBC en 2014.

Souvent, le spectacle croise des personnages de Chicago Fire et de Chicago Med.

Le casting de Chicago PD comprend:

Jason Beghe comme sergent Hank Voight

Patrick John Flueger comme officier Adam Ruzek

LaRoyce Hawkins comme officier Kevin Atwater

Amy Morton en tant que sergent de bureau Trudy Platt

Tracy Spiridakos comme dét. Hailey Upton

Marina Squerciati comme officier Kim Burgess

Benjamin Levy Aguilar dans le rôle de Dante Torres

Voight de Jason Beghe est l’un des points focaux de l’émission et est “à zéro contre la guerre contre le crime à Chicago”, selon les showrunners. “Il fera tout pour traduire les criminels en justice.”

“Choisi à la main à la tête de l’unité, Voight a réuni une équipe de détectives divers qui partagent sa passion et son engagement à assurer la sécurité de la ville.”

Cependant, l’équipe de Voight perd un joueur clé cet automne.

Selon Variety, Jesse Lee Soffer quittera la série pendant la saison 10.

Son personnage, le détective Jay Halstead, a fait ses débuts en 2014 et est apparu dans les 187 épisodes, selon le point de vente.





«Je tiens à remercier les incroyables fans pour leur soutien indéfectible au cours des 10 dernières années et je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Dick Wolf et à tout le monde chez Wolf Entertainment, Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan , NBC, Universal Television, mes camarades de casting et notre incroyable équipe », a-t-il déclaré dans un communiqué à Variety le 19 septembre 2022.

“Créer ce drame d’une heure semaine après semaine a été un travail d’amour de la part de tous ceux qui touchent à la série. Je serai toujours fier de mon temps en tant que Det. Jay Halstead.

Qu’est-ce que Chicago PD?

Chicago PD a été créé en remplacement de mi-saison de Chicago Fire en 2014 et suit les patrouilleurs et l’unité de renseignement du 21e district du département de police de Chicago.

“Chicago PD est un drame policier captivant sur les hommes et les femmes de l’unité de renseignement d’élite du département de police de Chicago, combattant l’infraction la plus odieuse de la ville – le crime organisé, le trafic de drogue, les meurtres très médiatisés et au-delà”, selon les showrunners.

Comment puis-je regarder Chicago PD?

Chicago PD est diffusé le mercredi soir à 22 h HE sur NBC.

Il fait partie de la programmation triple menace du mercredi soir qui comprend également Chicago Med et Chicago Fire.

Pour les fans des émissions, vous pouvez regarder d’anciens épisodes ou en diffuser de nouveaux via Peacock.