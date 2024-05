Cassie Ventura réagit à la vidéo d’abus de Sean ‘Diddy’ Combs à l’hôtel

Nouvelles des célébrités





Cassie Ventura a publié une déclaration émouvante près d’une semaine après la diffusion d’images de surveillance montrant Sean « Diddy » Combs la battant en 2016.

« Merci pour tout l’amour et le soutien de ma famille, de mes amis, de mes inconnus et de ceux que je n’ai pas encore rencontrés », a déclaré le chanteur de « Me & U », 37 ans. a écrit via Instagram Jeudi. « L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début. »

Elle a poursuivi : « La violence domestique est LE problème. Cela m’a brisé en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir.

Cassie Ventura a rompu son silence sur la vidéo de 2016 de Sean « Diddy » Combs lui donnant des coups de pied et la traînant.

Elle a écrit une longue déclaration sur Instagram. Cassie/Instagram

Ventura a déclaré à ses partisans que la violence domestique l’avait « brisée ». FilImage

Ventura, qui se produit sous le mononyme de Cassie, a ensuite fait le point sur son « voyage de guérison », qui, selon elle, est « sans fin ».

Elle a ajouté : « Grâce à beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui mais je me remettrai toujours de mon passé. »

L’interprète de « Long Way 2 Go » a exhorté ses partisans à « ouvrir leur cœur aux victimes croyantes dès la première fois ».

Elle a expliqué : « Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle on était impuissant. J’offre ma main à ceux qui vivent encore dans la peur. Contactez vos collaborateurs, ne les coupez pas. Personne ne devrait porter seul ce poids.

« Je me remettrai toujours de mon passé », a écrit le chanteur. FilmMagie

Elle a appelé son « voyage de guérison… sans fin ». Images du GC

CNN a publié le 16 mai des images de Combs, 54 ans, donnant des coups de pied et traînant sa petite amie d’alors dans un hôtel.

On pouvait également voir le rappeur lancer de force un objet sur Ventura.

Combs s’est adressé dimanche à Instagram pour s’excuser en déclarant : « Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Je suis dégoûté. »

Elle a demandé à ses fans de « croire » les victimes. Images du GC

L’ancien couple est sorti ensemble de 2007 à 2018. Todd Williamson/Images de janvier/Shutterstock

Le producteur de disques, notamment, n’a pas mentionné le nom de son ex dans sa vidéo de style selfie.

CNN a rapporté plus tard que Combs ne pouvait pas « dire le nom de Cassie » conformément au règlement du procès de l’ancien couple en novembre 2023 – qui a eu lieu un jour après qu’elle l’ait accusé de viol, de violence physique et plus encore.

Le mari de Ventura, Alex Fine, a publié sa propre déclaration ce week-end.

L’incident de l’hôtel a eu lieu en 2016. CNN

Combs a ensuite publié une vidéo d’excuses. Willy Sanjuan/Invision/AP

L’entraîneur personnel de 31 ans a fustigé les « agresseurs » en écrivant : « Les hommes qui frappent les femmes ne sont pas des hommes. Les hommes qui permettent cela et protègent ces gens ne sont pas des hommes.

Fine a commencé à sortir avec Ventura en 2018, peu de temps après que sa séparation d’avec Combs ait fait la une des journaux.

Le couple s’est marié en août 2019 et a ensuite accueilli deux enfants : les filles Frankie, 4 ans, et Sunny, 3 ans.

Ventura a évolué avec Alex Fine. alexfine44/Instagram

Le couple partage deux filles. alexfine44/Instagram

Depuis le procès explosif de Ventura, Combs a été frappé par de nombreuses autres personnes de la part de l’ancien employé Rodney « Lil Rod » Jones, du mannequin Crystal McKinney et d’autres personnes.

En mars, ses domiciles à Miami et à Los Angeles ont été perquisitionnés par des agents fédéraux dans le cadre d’une enquête pour trafic sexuel.

Le magnat de la musique a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible via son avocat.











