Cassie Ventura brise son silence sur une vidéo de 2016 qui la montrait physiquement agressée par Sean « Diddy » Combs

CNN

—



Cassie Ventura a a partagé une déclaration exprimant sa gratitude pour le soutien qu’elle a reçu depuis la publication par CNN d’une vidéo de surveillance en 2016 qui la montrait en train d’être agressée physiquement par son petit-ami de l’époque, Sean « Diddy » Combs.

« Merci pour tout l’amour et le soutien de ma famille, de mes amis, de mes inconnus et de ceux que je n’ai pas encore rencontrés », a écrit Ventura. « L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début. »

Ventura a poursuivi : « La violence domestique est LE problème. Cela m’a brisé en quelqu’un que je n’aurais jamais cru devenir. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé.

Elle s’est ensuite concentrée sur la recherche de soutien pour les autres.

« Ma seule demande est que TOUT LE MONDE ouvre son cœur aux victimes croyantes du premier coup. Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle vous étiez impuissant », a écrit Ventura. « Je tends la main à ceux qui vivent encore dans la peur. Contactez vos collaborateurs, ne les coupez pas. Personne ne devrait porter seul ce poids.

« Ce voyage de guérison est sans fin, mais ce soutien signifie tout pour moi », a-t-elle conclu son message.

Combs et Ventura sont sortis ensemble de 2007 à 2018. Dans sa plainte qui a été réglée le jour de son dépôt en novembre 2023, Ventura a allégué que Combs l’avait violée en 2018 et l’avait soumise à des années de violences physiques et autres répétées au cours du parcours. de leur relation.

Combs a nié ses allégations.

« Une décision de régler un procès, surtout en 2023, ne constitue en aucun cas un aveu d’actes répréhensibles », a déclaré Ben Brafman, avocat de Combs, à CNN dans un communiqué en novembre. « M. La décision de Combs de régler le procès ne remet en rien en cause son refus catégorique des allégations. Il est heureux qu’ils soient parvenus à un règlement mutuel et souhaite le meilleur à Mme Ventura.

Cependant, Combs s’est excusé dimanche pour ses actions dans la vidéo.

« J’assume l’entière responsabilité » : Sean « Diddy » Combs réagit à une vidéo de 2016 le montrant en train d’agresser sa petite amie d’alors

L’avocat de Ventura, Meredith Firetog, a critiqué sa réponse en disant : « Lorsque Cassie et plusieurs autres femmes se sont manifestées, il a tout nié et a suggéré que ses victimes cherchaient un salaire. »

Ni Ventura ni Combs ne se sont mentionnés nommément dans leurs déclarations respectives. Leur accord de novembre stipule qu’aucun des deux ne peut parler l’un de l’autre, selon plusieurs sources proches de l’accord.

Y compris le procès de Ventura, Combs a fait l’objet de sept poursuites civiles au cours des derniers mois. Six de ces poursuites, dont une déposée mardi, contiennent des allégations d’agression sexuelle. L’une des six poursuites désigne Combs comme défendeur, mais a été intentée contre le fils de Combs, Christian Combs. Seul celui de Ventura a été réglé.

Les autorités ont perquisitionné le domicile de Diddy le 25 mars 2024, car il est la cible d’une enquête fédérale menée par une équipe du ministère de la Sécurité intérieure qui s’occupe de la traite des êtres humains et d’autres crimes, selon un haut responsable fédéral chargé de l’application des lois informé de l’enquête.

L’enquête découle de bon nombre des mêmes allégations d’agression sexuelle formulées dans les poursuites civiles, selon une deuxième source policière proche des perquisitions.

Combs et ses avocats ont nié ces allégations. Six poursuites restent actives.

Sandra Gonzalez, Alli Rosenbloom et Elizabeth Wagmeister de CNN ont contribué à cette histoire.

Cette histoire est en développement et sera mise à jour.