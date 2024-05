Cassie Ventura brise le silence sur la vidéo d’assaut de Sean ‘Diddy’ Combs

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Sean « Diddy » Combs et Cassie Ventura. Dave Benett / Getty Images pour TAO Group Hospitality / Emma McIntyre / The Hollywood Reporter via Getty Images

Cassie Ventura a partagé sa première déclaration après la fuite d’une vidéo de Sean « Diddy » Combs l’agressant en 2016.

Dans une publication partagée sur Instagram, Ventura a remercié les fans pour leur soutien.

Ventura a également demandé au public de croire les victimes « du premier coup ».

Cassie Ventura a rompu son silence sur une vidéo montrant son ex-petit ami, Sean « Diddy » Combs, l’agressant physiquement en 2016, et a demandé au public de croire les victimes « du premier coup ».

Vendredi, CNN publié images de surveillance de l’agression prises depuis l’hôtel InterContinental de Los Angeles en mars 2016. Les images, qui semblent montrer Combs bousculant, donnant des coups de pied et traînant Ventura dans un couloir, ont été publiées des mois après que Ventura a intenté une action en justice fédérale contre Combs en novembre 2023. , accusant le magnat du hip-hop de viol et de violences physiques au cours de leur relation intermittente qui a duré une décennie.

Combs a nié les allégations de Ventura à l’époque et a réglé le procès le lendemain de son dépôt, CNN signalé à l’époque. Mais dimanche, deux jours après la fuite de la vidéo de 2016, il s’est publiquement excusé.

Jeudi, Ventura a partagé une déclaration sur Instagram qui ne mentionnait pas Combs par son nom.

« Merci pour tout l’amour et le soutien de ma famille, de mes amis, de mes inconnus et de ceux que je n’ai pas encore rencontrés. L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début. , » a-t-elle écrit dans une image texte.

« La violence domestique est LE problème », a ajouté Ventura. « Cela m’a transformé en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé. »

Plus tard dans la déclaration, Ventura a offert son soutien à d’autres personnes « vivant encore dans la peur » et a demandé au public de faire davantage confiance aux victimes.

« Ma seule demande est que TOUT LE MONDE ouvre son cœur aux victimes croyantes du premier coup. Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle vous étiez impuissant », a écrit Ventura.

Ventura a terminé son message en disant que son « voyage de guérison ne se termine jamais », mais elle apprécie le soutien.

La déclaration de Ventura est le premier commentaire public qu’elle fait concernant sa relation avec Combs depuis qu’elle a réglé son procès avec lui. Les détails de l’accord n’ont jamais été divulgués publiquement.

Les représentants de Combs n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Cinq autres personnes ont intenté des poursuites pour inconduite sexuelle contre Combs, faisant dérailler son empire médiatique alors que les entreprises mettaient fin à leurs accords et associations avec le rappeur. Combs a nié les allégations contenues dans quatre des poursuites intentées contre lui, affirmant qu’il « se battrait pour mon nom, ma famille et pour la vérité ». Il n’a pas encore commenté la cinquième plainte déposée mardi par un ancien mannequin qui accusait le rappeur de l’avoir droguée et agressée sexuellement en 2003.

Le 25 mars, le Département de la Sécurité intérieure a perquisitionné les domiciles de Combs à Los Angeles et à Miami dans le cadre de son enquête en cours. Il n’a pas été inculpé au pénal pour le moment et, dans une précédente déclaration à Business Insider, Aaron Dyer, un avocat de Combs, a qualifié la perquisition de « gros recours à la force au niveau militaire ».

Le mari de Ventura, Alex Fine, a également partagé une déclaration sur Instagram la semaine dernière, quelques heures après que CNN a publié la vidéo de l’hôtel. Dans sa déclaration, il a appelé les hommes à soutenir les femmes et à les protéger des hommes violents.

« À toutes les femmes et à tous les enfants, je suis désolé que vous viviez dans un monde où vous n’êtes pas protégés et où vous ne vous sentez pas égaux. Je veux élever mes filles dans un monde où elles sont en sécurité et aimées », a-t-il déclaré. a écrit.