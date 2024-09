Cassie Ventura n’a pas pu garder le sourire sur son visage lors de sa première apparition depuis l’arrestation de Sean « Diddy » Combs.

La chanteuse de « Me & U » a été photographiée en train de dîner avec des amis à New York mercredi soir, deux jours après que son ex a été placé en garde à vue.

La femme de 38 ans portait une tenue entièrement noire, de son chapeau bob jusqu’à son t-shirt et son jean ceinturé, accessoirisée de boucles d’oreilles créoles et d’un sac bandoulière.

Cassie a également été aperçue en train de se promener avec Sarah Snedeker, qui travaille sur un documentaire sur Combs.

Le magnat de la musique en difficulté a eu une relation intermittente avec Cassie de 2007 à 2018.

Après leur rupture, elle est partie vivre avec son mari Alex Fine, avec qui elle partage sa fille Frankie, 4 ans, et sa fille Sunny, 3 ans.

L’entraîneur personnel, âgé de 31 ans, a soutenu sa femme lorsqu’elle a fait la une des journaux pour un procès choc contre Combs en novembre 2023.

Cassie a accusé le rappeur de viol, de violence physique et d’autres délits dans le dossier de l’année dernière – et Combs a conclu un accord avec elle dans les 24 heures.

Le fondateur de Bad Boy Records s’est excusé auprès d’elle dans une vidéo Instagram six mois plus tard après CNN a obtenu des images de surveillance de lui battant Cassie dans un hôtel en 2016.

Elle a publié une déclaration sur les réseaux sociaux à l’époque, dire à ses followers que « la violence domestique… a brisé [her] à quelqu’un [she] Je n’ai jamais pensé [she] deviendrait.

Cassie a ajouté : « Grâce à beaucoup de travail, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé. »

Bien qu’elle n’ait pas encore répondu aux multiples autres accusations d’agression sexuelle portées contre Combs depuis son procès, son avocat a réagi aux raids effectués à son domicile à Miami et à Los Angeles en mars.

Douglas Wigdor a fait part à Page Six de son espoir que Combs soit tenu « responsable de sa conduite dépravée ».

Des agents fédéraux ont arrêté Combs dans la Grosse Pomme lundi soir et l’ont accusé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, de fraude ou de coercition et de transport pour se prostituer le lendemain.

L’avocat du lauréat d’un Grammy, Marc Agnifilo, a nié tout acte répréhensible, déclarant à Page Six que Combs, qui a plaidé non coupable, « a hâte de laver son nom ».

Le producteur de disques est actuellement détenu à Brooklyn, New York, au Metropolitan Detention Center sans caution jusqu’à son procès.