Cassie s’exprime après la vidéo d’agression de Sean Combs

Bien que son avocat ait nié les allégations du procès à l’époque, M. Combs a publié une vidéo d’excuses après la diffusion des images, affirmant qu’il assumait « l’entière responsabilité » de ses actes et qu’il avait depuis suivi une thérapie et une cure de désintoxication.

Chanteuse pop et R&B qui était liée au label de M. Combs, Bad Boy Records, jusqu’en 2019, Mme Ventura a déclaré dans son procès que sa relation avec M. Combs – qui, selon elle, impliquait qu’il la drogue, la batte et la force avoir des relations sexuelles avec des prostitués masculins – en est venue à consumer à la fois sa carrière et sa vie personnelle.

« L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début », a écrit Cassie dans le message. « La violence domestique est LE problème. »

Elle a poursuivi : « Grâce à beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé. »