Cassie s’exprime après la vidéo d’agression de Diddy : « La violence domestique est LE problème »

Cassie Ventura a remercié ses partisans et s’est prononcée contre la violence domestique jeudi, dans la première déclaration de la chanteuse depuis la diffusion d’une séquence de 2016 la montrant brutalement agressée par Sean « Diddy » Combs.

« L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début », Ventura, 37 ans, a écrit sur Instagram, suscitant des commentaires de soutien de la part des fans ainsi que de stars telles que Kelly Rowland et Tinashe. « La violence domestique est LE problème. Cela m’a brisé en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé.