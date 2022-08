Cassie s’est produite à Vegas pour son 36e anniversaire

Joyeux anniversaire en retard Cassie !

Ce samedi, la chanteuse Cassie a célébré son 36e anniversaire au Resorts World Las Vegas en bonne compagnie avec son mari Alex Fine et ses meilleures amies Malika Haqq et Khadijah Haqq.

Pour lancer les festivités, Cassie et ses amis se sont arrêtés au FUHU pour un brunch et se sont livrés à une variété de plats et de cocktails.

Ensuite, ils se sont dirigés vers AYU Dayclub où Cassie a interprété sa chanson à succès, “Me and U”, devant une foule électrique.

Le chanteur était tout sourire tout au long de la chanson et a même rencontré des fans après le spectacle pour donner des autographes.

Après sa performance, Cassie a traîné dans une cabane avec son mari et ses amis où on lui a présenté un gâteau d’anniversaire exagéré sur le thème de Vegas et une pancarte «Joyeux anniversaire Cassie» tenue par des serveuses de service de bouteilles ainsi que affichée sur le l’écran LED emblématique de 100 000 pieds carrés du complexe.

Cassie est également allée faire du shopping chez Fred Segal et a terminé ses célébrations d’anniversaire au Zouk Nightclub pour voir le spectacle de Zedd samedi soir.

Il semble que tout le monde en ai bien profité. Quelle meilleure ville pour célébrer, et ça devait être incroyable de revenir jouer devant des foules.

Nous adorons aussi la robe à franges dorées de Cassie. Cassie vit définitivement sa meilleure vie, n’est-ce pas? Un mari solide et vous savez tous que Malika et Khadijah doivent être en panne un jour, ne changez jamais d’amis car ils sont passés par là contre vents et marées avec Cassie, Khloé et Lauren London !