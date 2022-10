Cassie, Scott et d’autres entrent dans le royaume quantique – Hollywood Life

Le duo dynamique de Marvel est de retour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Le 24 octobre, Marvel a publié la première bande-annonce du troisième L’homme fourmi film mettant en vedette Scott Lang (Paul Rudd) et Hope van Dyne (Évangéline Lily) dans une toute nouvelle aventure. Cette fois, ils essaient de sauver le monde de Jonathan Majors‘ Kang le Conquérant, qui est une variante temporelle alternative du personnage Celui qui reste de Loki saison 1.

Après que Cassie ait envoyé un signal au royaume quantique, Scott et son équipage y sont entraînés. Quand Hope demande à sa mère de quoi elle a si peur, Janet répond : “Il y a quelque chose que je ne t’ai jamais dit.”

Kang le Conquérant est de retour avec plus de chaos. « Cet endroit… ce n’est pas ce que vous pensez », dit-il. Kang dit à Scott: «Je peux te ramener à la maison et te donner plus de temps si tu m’aides. Alors qu’est-ce que ça va être, Ant-Man ?

Michel Douglas et Michelle Pfeiffer reviennent également en tant que parents de Hope, Hank Pym et Janet van Dyne, respectivement. De gros petits mensonges étoile Catherine Newton fait ses débuts dans le MCU dans la bande-annonce en tant que fille de Scott, Cassie Lang. Les fans soupçonnent que Cassie fera partie de la Jeunes Vengeurs avec les jumeaux de Wanda et Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

La première L’homme fourmi le film est sorti en 2015 et présenté Corey Stoll comme le méchant Yellowjacket. Dans la suite de 2018, Scott et Hope font équipe avec Hank pour libérer Janet du royaume quantique. Dans Avengers : Fin de partieScott s’associe à Captain America, Iron Man et d’autres pour voyager dans le temps et inverser le Snap de Thanos, qui a anéanti la moitié du monde, y compris Hope. Ant-Man 3 a lieu quelque temps après Avengers : Fin de partie.

Peyton Roseau dirigé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. C’est le 31e film de l’univers cinématographique Marvel et l’un des derniers films de la phase quatre du MCU, suivi de Gardiens de la Galaxie 3 et Les Merveilles. Le film arrive en salles le 17 février 2023, après que la date de sortie ait été repoussée à plusieurs reprises par Marvel/Disney.