Cassie Randolph, une ancienne célibataire, fait la fête avec son nouveau «  petit ami  » Brighton Reinhardt après que Colton Underwood est devenu gay

L’ancienne bachelière Cassie Randolph a été vue en train de faire la fête avec son nouveau «petit ami» Brighton Reinhardt.

La journée amusante vient après que l’ex Colton Underwood de Cassie soit devenu gay.

Cassie a été vue passer du temps avec son nouveau petit ami, Brighton[/caption]

Le repérage survient peu de temps après que son ex Colton soit devenu gay[/caption]

Cassie, 26 ans, était tout sourire lorsqu’elle a été vue passer du temps dans sa ville natale de Huntington Beach, en Californie, avec Brighton, 25 ans.

L’ancienne candidate au Bachelor semblait à l’aise alors qu’elle tirait ses cheveux blonds en queue de cheval et un sweat à capuche gris foncé lors d’une fête organisée au Shorebreak Hotel de Huntington Beach.

Pendant ce temps, Brighton arborait un look tout aussi décontracté car il portait un débardeur gris et une casquette de baseball noire.

La rumeur du couple a joyeusement bavardé avec des invités, notamment les parents de Cassie, son frère Landon, sa sœur Michelle et le petit ami de l’acteur britannique de Michelle, Greg Sulkin.

La date possible survient après que l’ex Colton de Cassie, 29 ans, soit devenu gay lors d’une interview avec Robin Roberts sur Bonjour Amérique.

Cassie semblait heureuse en passant du temps avec son nouvel homme[/caption]

Le couple selon la rumeur a passé du temps avec sa famille[/caption]

Le couple a fait la fête ensemble en Californie[/caption]

Brighton et Cassie se sont habillés avec désinvolture pour l’événement[/caption]

De retour en avril, Colton révélé à Robin qu’il est gay en partageant: «Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps et je me suis détesté pendant longtemps et je suis gay.

«J’ai accepté cela plus tôt cette année et je l’ai traité

la prochaine étape, faire savoir aux gens… Je suis toujours nerveux. Ça a été un voyage à coup sûr… »

L’ancien couple s’est rencontré lorsque Colton était le principal homme Le célibataire.

Alors que Cassie a quitté la série avant de pouvoir distribuer sa rose finale, la star de télé-réalité l’a finalement persuadée de donner une chance à leur relation.

Suite à la séparation du couple, Cassie a déposé un ordonnance restrictive et a accusé Colton d’avoir placé un dispositif de repérage sur sa voiture, de la harceler et de la traquer et de se présenter à la propriété de ses parents.

Colton est devenu gay le mois dernier[/caption]

Il a précédemment été le principal homme sur The Bachelor[/caption]

Elle abandonnerait plus tard l’ordonnance de non-communication.

Peu de temps après la révélation de la grande nouvelle de Colton, Cassie a pris ses histoires sur Instagram et a écrit: «Merci à tous pour les gentils commentaires et messages.

«Cela signifie tellement. Et oui, certains d’entre vous me posent des questions sur mon YouTube pour cette semaine.

«J’ai décidé de prendre une semaine de congé, mais j’en aurai encore une la semaine prochaine !!»

L’ancien couple s’est rencontré sur The Bachelor[/caption]





Pendant ce temps, des sources ont affirmé Cassie a appris que Colton est gay en même temps que tout le monde lorsque l’interview a été diffusée.

Un initié a dit Gens: «Cassie a découvert Colton est gay en même temps que tout le monde. Elle est toujours en train de le traiter.

La source a ajouté que l’interview de Colton a ramené Cassie à leur relation difficile, en partageant: «C’était une période très traumatisante pour Cassie. Il est difficile de faire la une des journaux et de revisiter des souvenirs douloureux.

Cassie aurait appris que Colton était gay lors de l’interview[/caption]