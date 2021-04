BACHELOR L’ancienne de Colton Underwood, Cassie Randolph, a remercié ses fans pour «tous les gentils commentaires» après que la star l’ait «aveuglée» en devenant gay.

Plus tôt cette semaine, l’ancienne star de la télévision a secoué Célibataire fans après être devenu gay lors d’une interview avec Good Morning America.

Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le célibataire

Instagram / @ cassierandolph

Cassie Randolph, l’ex de Bachelor Colton Underwood, a brisé son silence après que la star ait révélé qu’il était gay[/caption]

Cassie Randolph / Instagram

C’est la première fois que Cassie s’ouvre depuis l’interview de Colton[/caption]

Getty Images – Getty

CColton s’est entretenu avec Good Morning America pour l’interview qui fait tourner les têtes plus tôt cette semaine[/caption]

Cassie, 25 ans, a pris ses histoires sur Instagram et a écrit: «Merci à tous pour les gentils commentaires et messages. Cela signifie tellement.

«Et oui, certains d’entre vous me posent des questions sur mon YouTube pour cette semaine. J’ai décidé de prendre une semaine de congé, mais j’en aurai encore une la semaine prochaine !! »

Lors de son entretien avec Robin Roberts mercredi, Colton non seulement a révélé qu’il est gay, mais a également présenté ses excuses à son ex-petite amie Cassie.

Il a déclaré: «Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps et je me suis détesté pendant longtemps et je suis gay.

Instagram / @ cassierandolph

«Merci à tous pour les gentils commentaires et messages… Cela signifie tellement», a écrit la jeune femme de 25 ans sur ses histoires Instagram.[/caption]

«J’ai accepté cela plus tôt cette année et je l’ai traité

la prochaine étape, faire savoir aux gens… Je suis toujours nerveux. Ça a été un voyage à coup sûr… »

Colton, 29 ans, a participé à la saison de Becca Kufrin avant d’être éliminé. Il a ensuite participé au Bachelor In Paradise, où il a également été montré une sortie anticipée.

Cependant, les producteurs lui donneraient sa propre saison de baccalauréat, où il rentrait chez lui avec Cassie sans engagement. Les deux plus tard divisé dans une rupture désordonnée – où beaucoup de chaos s’est produit par la suite.

Bonjour Amérique

« Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps et je me suis détesté pendant longtemps et je suis gay », a révélé Colton lors de l’interview de mercredi.[/caption]

Bonjour Amérique

« J’en ai accepté plus tôt cette année et je l’ai traité à l’étape suivante … », a-t-il ajouté.[/caption]

Colton s’est adressé à Cassie pendant l’interview, en disant: «Je voudrais dire pardon pour la façon dont les choses se sont terminées, j’ai raté j’ai fait beaucoup de mauvais choix.

«J’ai tout aimé d’elle, et il m’est difficile d’articuler mes émotions et de vivre cette relation avec elle parce que j’avais manifestement un combat interne en cours.»

Il a ajouté: «Je suis désolé pour la douleur et le stress émotionnel que j’ai causés, j’aurais aimé que cela ne se soit pas passé comme ça. J’aurais aimé avoir eu le courage de me réparer avant de briser quelqu’un d’autre… »

Getty

Cassie et Colton se sont rencontrés lors de sa saison de Bachelor, mais ils se sépareraient plus tard dans une rupture désordonnée[/caption]

Après l’interview, une source a déclaré Nous hebdomadaire que Cassie je n’ai pas vraiment vu ça venir: «Elle n’a pas été informée à l’avance qu’il allait être sur GMA en train de dire tout.

«Pour être honnête, elle n’a pas encore vraiment eu le temps de comprendre ce qu’elle ressent à ce sujet.»

L’initié a ajouté: «L’après-rupture a été un voyage émotionnel pour elle et parfois douloureux.

Instagram / @ cassierandolph

Cassie finirait par déposer – et abandonner plus tard – une ordonnance restrictive contre Colton[/caption]

«Elle a fait beaucoup de pas pour avancer dans la vie et s’est concentrée sur son bien-être et son bonheur. Elle n’a pas été en communication avec Colton.

Après que Cassie et Colton se soient séparés, le natif de Californie a fini par déposer un ordonnance restrictive et l’accusant d’avoir placé un dispositif de repérage sur sa voiture, de la harceler et de la traquer, et de se présenter à la propriété de ses parents.

Elle abandonnerait plus tard le ordonnance restrictive.





Certains fans ont déchiré Colton et disent que la star de la télévision « ne mérite en aucun cas une plate-forme » en raison de son « comportement dangereux » envers Cassie.

Les organisateurs ont maintenant lancé un « Annuler le documentaire Netflix de Colton Underwood » pétition.

Alors que les projecteurs sont à nouveau braqués sur Cassie, elle se détend comme elle récemment a partagé une photo avec sa soeur, Michelle, sur un quai de la Private Paradise Vacation Villa à Cozumel, au Mexique.

Instagram

Cassie a partagé cette photo avec sa sœur après l’interview de Colton[/caption]