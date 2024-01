Cassie est un incontournable de la Fashion Week de Paris en costume surdimensionné

Cassie a fait une apparition inattendue à la Fashion Week de Paris.

Le chanteur de 37 ans a assisté mercredi 17 janvier au défilé homme automne-hiver 2024 de LGN Louis Gabriel Nouchi et était assis au premier rang.

Cassie était féroce pour l’occasion, s’inspirant du passé dans un blazer marron anthracite habillé d’épaulettes rétro. Elle est allée torse nu sous la veste, associant la pièce à un pantalon large et des talons chromés à bout pointu. Elle accessoirisait des lunettes de soleil carrées et portait sa crinière brune redressée et séparée sur le côté.

Pour le glamour, Cassie a livré un drame avec un œil de chat foncé comprenant une ombre violette et des cils spectaculaires. Ses sourcils étaient arqués à la perfection et ses joues étaient couvertes de poudre bronzante et de fard à joues. Elle a complété le rythme avec une moue brillante.

La rare sortie de Cassie survient après qu’elle ait fait la une des journaux en novembre 2023 pour avoir accusé son ex-petit-ami Peignes Sean « Diddy » d’agressions et d’abus sexuels passés. Elle a allégué dans des documents judiciaires rapportés pour la première fois par Le New York Times que Diddy l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec des « travailleurs du sexe » tout en « filmant les rencontres ». Cassie a en outre affirmé que Diddy « l’avait forcée à entrer chez elle et l’avait violée » en 2018.

Un jour seulement après le dépôt du procès, Cassie et Diddy se sont mis d’accord. “J’ai décidé de résoudre cette affaire à l’amiable à des conditions sur lesquelles j’ai un certain niveau de contrôle”, a déclaré Cassie. Nous chaque semaine par l’intermédiaire de son avocat Douglas Wigdor dans un rapport. “Je tiens à remercier ma famille, mes fans et mes avocats pour leur soutien indéfectible.”

Diddy a également publié une déclaration distribuée par Wigdor : « Nous avons décidé de résoudre cette affaire à l’amiable. Je souhaite tout le meilleur à Cassie et à sa famille. Amour.”

L’avocat de Diddy, Ben Brafman, a déclaré que le règlement n’indique pas que Diddy est coupable. “Pour que ce soit clair, une décision de régler un procès, surtout en 2023, ne constitue en aucun cas un aveu d’actes répréhensibles”, a déclaré Brafman dans une déclaration à Nous. “M. La décision de Combs de régler le procès ne remet en rien en cause son refus catégorique des allégations. Il est heureux qu’ils soient parvenus à un règlement mutuel et souhaite le meilleur à Mme Ventura.

La rapidité du règlement était probablement due à des restrictions légales, selon l’avocat. Neama Rahmani. « Ce doit être l’un des règlements les plus rapides de l’histoire américaine. Nous parlons d’un jour”, a déclaré Rahmani en exclusivité. Nous, après avoir examiné le cas. « La raison pour laquelle ce procès a été réglé est probablement la raison pour laquelle il a été déposé en premier lieu. Cassie a manqué de temps.

L’avocat, qui ne faisait pas partie de l’équipe juridique de Cassie, a expliqué à Nous que certaines de ses allégations étaient « un peu plus anciennes », ce qui signifie que le délai de prescription était expiré.