L’artiste « Long Way 2 Go » a partagé la nouvelle dans un post Instagram du 27 mars, qui présentait plusieurs photos d’elle et de sa nouvelle fille. Elle a écrit dans la légende: « Le lundi 22 mars 2021 à 10h22, nos cœurs sont devenus plus gros. Bienvenue dans le monde bébé fille! Nous t’aimons tellement Sunny Cinco Fine ! »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy