Cassie DiLaura de Entertainment Tonight épouse Brett Lazar

Cassie DiLaura et Brett Lazar ne l’ont pas fait hésiter quand il s’agissait d’organiser la cérémonie de mariage de leurs rêves.

Le correspondant d’ET et l’entrepreneur ont dit leur “oui” le 13 janvier, à Cabo San Lucas, au Mexique, au Cape Hotel, devant 65 de leurs amis et membres de leur famille les plus proches.

L’emplacement a été le coup de foudre après l’avoir vu sur les réseaux sociaux.

“Brett et moi n’avions aucun lien avec Cabo à l’origine, mais nous avons vu un autre mariage à The Cape sur les réseaux sociaux et nous avons adoré à quel point il était beau et amusant”, a déclaré DiLaura à ET. “Traitez-nous de fous, mais nous avons en fait réservé le lieu sans même le voir en personne au préalable. Lorsque nous sommes allés visiter le site plus tard, c’était tout ce que nous espérions et bien plus encore.”







Julieta Ame

Elle a ajouté : “Le complexe était très intime, et c’est ce que nous voulions pour notre mariage. Les vues depuis le toit étaient spectaculaires et la nourriture est à tomber par terre. C’était l’une de mes parties préférées de notre mariage.”











Julieta Ame

DiLaura portait la robe de ses rêves, la robe Pepa de Neta Dover’s Couture 2023, qu’elle a achetée chez àLouise Bridal à San Diego, en Californie. La robe corsetée sans manches, qui est une « ode à la romance », a été confectionnée avec des couches de tulle de soie et de la dentelle perlée à la main.

La mariée a marché dans l’allée jusqu’à la version pour violon de “Can’t Help Falling in Love”, dans des chaussures de Bella Belle.

Dans un clin d’œil très spécial à sa défunte grand-mère, DiLaura a ajouté les mêmes détails de perles au dos de la robe que sa défunte grand-mère avait le jour de son mariage. Pour son quelque chose d’emprunté, son beau voile était celui que portait sa meilleure amie depuis 20 ans pour son mariage en 2022.

Le glamour de DiLaura était dû à son amie de longue date et maquilleuse, Annētta McBain. La veille du mariage, l’amie de longue date et coiffeuse de la mariée, Samantha Proffer, a ajouté des reflets qui brillaient à travers son chignon. Avant le grand jour, DiLaura a travaillé sur sa peau éclatante (au cours de l’année précédant le mariage) avec des traitements au laser BBL et Moxi effectués par Rena Shamoon au Rochester Beauty Bar dans le Michigan et Cheryl Burns chez le Dr Adrian Yi à Los Angeles.

Quant à la fête de mariage, composée des frères et sœurs de DiLaura et Lazar, les femmes (ses nouvelles belles-sœurs) portaient des robes en soie noire et les hommes portaient des costumes noirs.

Pour le côté mignon, les nièces de Lazar et les cousines de DiLaura, qui faisaient office de demoiselles d’honneur, tournoyaient comme des princesses dans de petites robes assorties d’Azazie et des perles assorties de George le bijoutier.

Le mariage a été célébré par le père de Lazar.











Julieta Ame

Lazar et DiLaura ont opté pour une cérémonie non traditionnelle, une combinaison de moderne et de bohème chic. En s’éloignant des aspects traditionnels d’une cérémonie, les mariés ont opté pour plus de bougies que de fleurs, et au lieu d’une table en amoureux, ils ont choisi d’avoir une table d’honneur où les membres de leur famille pourraient les rejoindre. Comme leurs papiers à lettres et leurs invitations de mariage, le menu et les marque-places ont été réalisés par Minted.

Il n’y a pas eu de premier regard, de lancer de fleurs ou d’entrée extravagante.

“Nous sommes restés un peu discrets, mais c’est juste nous”, a-t-elle partagé.

Pour les invités, les deux hommes disposaient de tables rondes entourant un espace ouvert où tout le monde pouvait danser.

La première danse était sur la version de Kacey Musgraves de “Can’t Help Falling in Love”, qui occupe une place particulière dans le cœur du couple.

“La première fois que Brett et moi avons entendu l’interprétation, c’était lors d’un road trip à Las Vegas et nous avons tous les deux fondu en larmes”, a déclaré DiLaura. “C’était la même chanson qui jouait lorsque nous nous sommes fiancés également, donc c’était un moment assez bouclé, beau et émouvant.”

DiLaura avait la chanson parfaite pour sa danse père-fille, “Little Bird” des Jonas Brothers, qui a été suivie d’un feu d’artifice surprise “insensé”.

Faisant un autre clin d’œil à sa grand-mère – et au père de Lazar – leur violoniste, Gerardo Diaz, a joué leur chanson préférée, “Over the Rainbow”.

DJ Néstor Morales de DJ Co. a continué la fête et a fait danser les invités et les jeunes mariés avec des tubes country, Motown et évidemment les favoris de DiLaura, les Jonas Brothers.











Julieta Ame

Dans un rebondissement majeur, le couple n’a pas eu de gâteau de mariage. Au lieu de cela (et ce n’était pas négociable), ils ont célébré avec une station de churro.

La romance du couple a commencé en 2018 lorsqu’ils se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un médium psychique célèbre, qui a déclaré avoir vu des anneaux d’or au-dessus de leurs têtes après leur introduction. À partir de là, ils sont restés en contact et ont finalement pris un verre en 2019. Après s’être reconnectés en 2021, pendant la pandémie, ils se sont fiancés en 2022.

Lazar a gardé les fiançailles intimes. Cependant, connaissant l’amour de DiLaura pour les JoBros, ils sont montés dans une limousine pour une célébration au château d’Oheka à Huntington, New York, où Kevin et Danielle Jonas se sont mariés.

“Je suis une fan des OG Jonas Brothers, alors j’ai pensé que c’était une touche très douce”, a-t-elle révélé.

Pour en savoir plus sur le jour du mariage de Cassie et Brett, consultez Les mariées histoire et photos exclusives.

CONTENU CONNEXE :

Kat Dennings épouse Andrew WK à leur domicile de Los Angeles

Vanessa Hudgens épouse Cole Tucker au Mexique

Ashley Benson épouse Brandon Davis