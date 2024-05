Cassie brise le silence sur la vidéo d’agression de Sean ‘Diddy’ Combs alors que ses problèmes juridiques s’aggravent

Casandra « Cassie » Ventura a rompu son silence près d’une semaine après que la vidéo de surveillance de l’hôtel de 2016 de son ex-petit ami Sean « Diddy » Combs l’agressant a fait surface.

« L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début », a-t-elle écrit sur Instagram le 23 mai. « La violence domestique est LE problème. Elle m’a brisée envers quelqu’un que je Je n’aurais jamais pensé que je le deviendrais. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé.

Le chanteur a appelé les gens qui manifestent leur soutien maintenant à « ouvrir leur cœur aux victimes croyantes du premier coup ».

Kelly Rowland, Taraji P. Henson, Chloe Bailey et Jeannie Mai faisaient partie des nombreuses stars à montrer leur soutien à Ventura dans les commentaires. Son mari, Alex Fine, a écrit : « Je t’aime tellement, parfait exemple pour nos filles. »

Ventura a accusé Combs de violence physique, de viol et de trafic sexuel dans le cadre d’un procès en novembre qui a été rapidement réglé. Le magnat du rap, qui a nié les allégations, n’a admis aucun acte répréhensible dans le cadre du règlement. Après la publication de la vidéo par CNN le 17 mai, Combs – qui a été vue en train de donner des coups de pied, de frapper et de traîner Ventura après qu’elle soit sortie de leur chambre d’hôtel dans l’hôtel InterContinental, désormais fermé, à Century City, en Californie – a publié des excuses assumant « l’entière responsabilité ». pour l’agression et qualifiant son comportement d’« inexcusable ».

Que savoir sur les problèmes juridiques de Sean « Diddy » Combs à la suite d’une vidéo d’agression dans un hôtel en 2016. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Son équipe juridique a rejeté ses excuses. « Lorsque Cassie et plusieurs autres femmes se sont manifestées, il a tout nié et a suggéré que ses victimes cherchaient un salaire », a déclaré Meredith Firetog, l’une de ses avocates. « Le fait qu’il n’ait été obligé de ‘s’excuser’ qu’une fois ses dénégations répétées prouvées fausses montre son désespoir pathétique, et personne ne se laissera influencer par ses paroles fallacieuses. »

Au cours de la semaine dernière, Combs – qui a vu deux de ses demeures perquisitionnées par le gouvernement fédéral en mars dans le cadre d’une enquête sur un trafic sexuel – a vu ses problèmes juridiques s’intensifier. L’ancienne mannequin Crystal McKinney a affirmé dans un nouveau procès qu’il l’avait droguée et agressée sexuellement en 2003.

Depuis le procès de Ventura l’année dernière, quatre autres personnes ont intenté des poursuites civiles contre lui, alléguant une agression sexuelle, un trafic sexuel et d’autres plaintes. Son avocat s’est engagé à « continuer à se battre chaque jour pour blanchir son nom ».

Poursuites en cours contre Combs

Cela fait près de deux mois que Combs a fait perquisitionner deux de ses maisons dans le cadre d’une enquête fédérale sur le trafic sexuel. Bien qu’il n’y ait aucune mise à jour sur cette affaire, c’est loin d’être sa seule crise juridique.

Après que Ventura – qui est sortie avec Combs pendant une décennie avant leur séparation en 2018 – ait déposé et réglé son procès explosif contre lui, deux autres femmes l’ont giflé avec des poursuites civiles ce mois-là, également en vertu de la New York Adult Survivors Act. L’ASA a accordé aux personnes ayant déclaré avoir été victimes d’une agression sexuelle un délai d’un an pour intenter une action en justice, même si le délai de prescription a expiré.

La plaignante Joi Dickerson-Neal, dans un procès intenté le 23 novembre 2023, a accusé Combs de l’avoir droguée et violée à New York en 1991 alors qu’elle était étudiante. Elle l’a également accusé de s’être livré à du porno vengeance, d’avoir filmé l’agression et de l’avoir partagée avec des personnes de l’industrie musicale. En avril, Combs a déposé une requête visant à rejeter les allégations de trafic sexuel dans cette affaire.

Le même jour où le dossier Dickerson-Neal a été déposé, Liza Gardner a également poursuivi Combs, alléguant que lui et l’auteur-compositeur-interprète R&B Aaron Hall l’avaient violée à tour de rôle, elle et un ami, après leur rencontre lors d’un événement en 1990 au bureau new-yorkais de MCA Records. Gardner avait 16 ans à l’époque. Le procès a été modifié en mars, Gardner affirmant qu’elle avait été « physiquement forcée d’avoir des relations sexuelles avec Combs contre sa volonté ».

Une quatrième plainte a été déposée en décembre en vertu de la loi de New York sur la protection des victimes de violences liées au genre, donnant aux survivants de violences sexistes présumées, y compris d’abus sexuels, jusqu’au 1er mars 2025 pour déposer une plainte.

La plaignante, identifiée comme Jane Doe, a déposé une plainte contre Combs pour trafic sexuel et viol collectif en 2003, alors qu’elle avait 17 ans. Elle a affirmé dans le dossier du 6 décembre que Combs et deux autres hommes lui avaient infligé « de grandes quantités de drogue ». et de l’alcool », puis l’a violée dans les toilettes du studio de Combs.

Combs a nié globalement ces allégations, affirmant qu’il « avait vu des gens essayer d’assassiner mon personnage, détruire ma réputation et mon héritage », mais « assez, c’est assez ». Un cinquième procès a suivi début 2024.

Le 26 février, Combs a été poursuivi par Rodney « Lil Rod » Jones, producteur de son album de 2023, pour harcèlement sexuel et agression. Jones a affirmé qu’il avait été drogué et qu’il se réveillait nu et désorienté au lit avec Combs et deux travailleuses du sexe. Il a également affirmé avoir vu Combs et d’autres « se livrer à de graves activités illégales », notamment le trafic sexuel de travailleuses du sexe mineures et leur drogue. Jones a modifié son procès en mars en supprimant certains accusés et en ajoutant Cuba Gooding Jr. Combs a qualifié le procès de Jones de « pure fiction ».

Après la publication de la vidéo de Combs agressant Ventura, une cinquième femme l’a poursuivi en justice.

Le 21 mai, McKinney a intenté une action en justice dans le district sud de New York en vertu de la loi de l’État sur la protection des victimes de violences liées au genre, alléguant que Combs l’avait droguée et agressée sexuellement dans son studio de New York en 2003. McKinney, qui avait 22 ans. Mannequin de 12 ans à l’époque, affirme également que Combs l’a « blackballée » dans l’industrie du mannequin.

Qu’est-il arrivé à Diddy depuis les raids

Presque exactement un mois après le procès de Jones, les résidences de Combs ont été perquisitionnées. Voici tout ce qui s’est passé depuis.

25 mars: Les maisons de Diddy à Los Angeles et sur Star Island à Miami Beach, en Floride, font l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une enquête sur un trafic sexuel. La seule arrestation concerne l’assistant de Diddy, Brendan Paul, pour possession de cocaïne et de marijuana. Le procès de Jones alléguait que Paul était le « mulet » de Combs qui acquérait et distribuait ses drogues et ses armes.

Des agents de la sécurité intérieure ont perquisitionné les maisons de Combs en Floride et en Californie le 25 mars. (David Swanson/AFP via Getty Images)

26 mars : L’avocat de Diddy dénonce « le recours excessif à la force militaire » par la sécurité intérieure. Il parle d’une « embuscade sans précédent » et d’une « chasse aux sorcières », affirmant que cela « conduit à une précipitation prématurée du jugement » et qu’il n’y a « aucune conclusion de responsabilité pénale ou civile concernant aucune de ces allégations ».

2 Avril: Misa Hylton – la mère du fils de Combs, Justin, qui se trouvait au domicile californien de son père lors de la perquisition – partage images des raids et des déchirures de la « force ouvertement militarisée » du gouvernement.

3 avril: On rapporte que Ventura coopère avec le gouvernement fédéral.

5 avril : Diddy partage un extrait de son ancien clip de « Victory » dans lequel il échappe à la police.

12 mai : Christian, le fils de Diddy, également accusé dans le procès civil de Jones, sort un morceau « dissident » intitulé « Choisir un côté« , qui fait référence aux raids.

15 mai : Publications de Combs sur Instagram : « Le temps dit la vérité. »

16 mai : Paul, le prétendu mule de drogue de Combs, conclut un accord de plaidoyer pour éviter la prison.

17 mai : CNN publie une vidéo de surveillance d’un hôtel de 2016 dans laquelle Combs frappe et donne des coups de pied à Cassie. Le procureur de Los Angeles déclare que Combs ne peut pas être poursuivi.

19 mai : Combs s’excuse deux jours après que la vidéo d’agression ait été rendue publique.

Mis à jour le 23 mai 2024, 10 h 15 HE: Cette histoire a été mise à jour pour inclure Ventura s’exprimant.