Cassie brise le silence lors de la diffusion d’une vidéo montrant l’agression de Diddy à l’hôtel

Cassie Ventura s’exprime publiquement pour la première fois depuis la sortie d’une vidéo de 2016 montrant son petit-ami de l’époque, Sean « Diddy » Combs, l’agressant dans un hôtel.

« Merci pour tout l’amour et le soutien de ma famille, de mes amis, de mes inconnus et de ceux que je n’ai pas encore rencontrés », Ventura a écrit sur Instagram Jeudi. « L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début. »

« La violence domestique est LE problème. Elle m’a transformé en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé », a poursuivi Ventura. « Merci à tous ceux qui ont pris le temps de prendre cette affaire au sérieux. Ma seule demande est que TOUT LE MONDE ouvre son cœur aux victimes croyantes du premier coup. Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle vous étiez impuissant. dans. »

Ventura a terminé sa déclaration par un message à ceux qui vivent des situations similaires, en disant : « Je tends la main à ceux qui vivent encore dans la peur. Tendez la main à votre peuple, ne lui coupez pas la parole. Personne ne devrait porter ce poids. seul. Ce voyage de guérison est sans fin, mais ce soutien signifie tout pour moi. Merci.

Combs s’est excusé dans une vidéo plus tôt cette semaine après la diffusion des images de surveillance par CNN le 17 mai montrant Combs poursuivant Ventura dans un couloir, l’attrapant par la nuque, la poussant au sol et lui donnant des coups de pied alors qu’elle gisait sur le sol. .

« J’ai touché le fond, mais je ne trouve aucune excuse », a-t-il déclaré en partie. « Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. »

L’avocat de Ventura a publié une déclaration en réponse à la vidéo de Diddy, disant: « La déclaration la plus récente de Combs concerne davantage lui-même que les nombreuses personnes qu’il a blessées. »

En novembre 2023, Ventura a réglé un procès contre Combs qui l’accusait de trafic sexuel et d’agression sexuelle. Selon les documents déposés au tribunal, Ventura a allégué que Combs « l’avait souvent frappée, battue, frappée à coups de pied et piétinée » au cours de leur relation.

Combs fait face à une série de poursuites civiles qui accusent le magnat de la musique d’allégations, notamment de viol, de trafic sexuel et bien plus encore. La dernière, la sixième au total, a été déposée cette semaine par l’ancienne mannequin Crystal McKinney, qui affirme avoir été « droguée et agressée sexuellement » par Combs après l’avoir rencontré lors d’un événement de la Fashion Week de 2003 à New York.

ABC News a contacté Combs au sujet du procès civil de McKinney, mais n’a pas eu de réponse.

Combs est également la cible d’une enquête fédérale en cours sur des allégations de trafic humain et sexuel, qui a abouti à une perquisition à son domicile de Los Angeles et de Miami par des agents fédéraux en mars. Il a nié tout acte répréhensible lié à cette enquête.

Si vous ou un de vos proches êtes victime de violence domestique, veuillez appeler la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 ou accéder à l’aide via leur chat sur thehotline.org.

Julia Reinstein d’ABC News a contribué à ce rapport.