Cassie est sur le point de relever le défi ultime de la parentalité: avoir deux enfants de moins de 2 ans.

La chanteuse et mannequin de 34 ans a annoncé qu’elle était enceinte de son deuxième bébé le jeudi 10 décembre, presque exactement un an après avoir donné naissance à elle et son mari. Alex Finepremier enfant de, fille Frankie. Cassie a partagé sur elle Instagram page une vidéo d’elle et de sa famille souriant, regardant et écoutant alors qu’elle surveille le rythme cardiaque de son bébé avec un doppler.

« Bientôt … » écrit-elle.

Plus tôt cette semaine, Cassie et Alex, 37 ans, ont organisé sa première fête d’anniversaire à Frankie, avec un Disney’s Chiot Chien Pals thème, car ils socialement distancés chez eux. Elle a posté sur elle des photos et des vidéos de la célébration de sa petite fille, qui comprenait des jouets en peluche et un gâteau d’anniversaire à deux niveaux. Instagram page.

« Le premier anniversaire Pawty de Frankie’s Puppy Dog Pals a été un succès! » Cassie a écrit. « Merci à l’équipe de Frankie: @madco_team, @melissaandre et sa styliste @heyimdeo. Merci à Frankie’s Dada @ alexfine44 et à tous les membres de sa famille pour tous les jouets et cadeaux amusants! Merci à Bubbe et Papa (@theewretch) pour la couronne de fleurs et JoJo (@pamfine) pour les changements de tenue. «