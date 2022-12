Cassidy, la fille de Kathie Lee Gifford, attend son premier enfant Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : @ParisaMichelle / SplashNews.com

Kathie Lee Gifford va avoir un autre petit-enfant ! La fille de l’ancien animateur de talk-show de 69 ans Cassidy Gifford29 ans, attend son premier enfant avec son mari Ben Wierda. La future maman a partagé la nouvelle passionnante avec une publication Instagram sur le thème des vacances le 16 décembre. « Beaucoup plus pour louer Jésus pour ce Noël. Notre petite cacahuète arrivera en juin 2023 🙏 Jérémie 1:5 », a-t-elle écrit à côté d’une jolie photo de trois bas de Noël, dont un minuscule, suspendus au-dessus d’une cheminée.

Plus à propos Kathie Lee Gifford

Une fois que Cassidy a partagé le message, il n’a pas fallu longtemps à ses abonnés pour commenter leurs félicitations et autres mots gentils. “Quelle bonne et heureuse nouvelle !” un adepte a écrit tandis qu’un autre a écrit: “Je t’envoie tellement d’amour.” Un troisième a qualifié la nouvelle du bébé d ‘«incroyable» et un quatrième a partagé: «Félicitations. Je me souviens quand ta mère était enceinte de toi.

Kathie Lee a également partagé la même photo que Cassidy a partagée et a ajouté sa propre légende aimante. “Au-delà de la joie pour ma fille chérie @cassidygiff et @letsgetwierda Quelle douce bénédiction c’est pour notre famille🤍 », lit-on.

L’annonce de la grossesse de Cassidy survient un peu plus de deux ans depuis qu’elle et Ben se sont mariés en juin 2020. Les tourtereaux ont eu un mariage mémorable dans la cour qui comprenait beaucoup de plaisir en plein air. Kathie Lee a exprimé sa joie en partageant une photo Instagram d’elle-même posant au-dessus d’un tracteur et en la sous-titrant : “Quand la mère de la mariée ne peut pas contenir sa joie !!!”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le premier enfant de Cassidy et Ben sera le deuxième petit-enfant de Kathie Lee. La star est déjà une grand-mère adorée pour son fils Cody Gifford et sa femme Érikale fils Franc, qui est né en mai. « Mon cœur éclate. Frank Michael Gifford est ici, confirmant que notre Dieu est bon, miséricordieux et fidèle. Et il nous aime ! Kathie Lee a écrit à côté d’une photo des nouveaux parents posant avec leur paquet de joie à l’hôpital à l’époque. Frank a été nommé d’après le père de Cody et l’ancien mari de Kathie Lee, Frank Gifforddécédé en 2015.

Lien connexe En rapport: Histoire de rencontres de Katie Holmes: Du mariage de Tom Cruise et Jamie Foxx à Bobby Wooten III

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.