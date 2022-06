Cassidy Hutchinson témoigne: Mark Meadows savait que l’émeute du Capitole du 6 janvier deviendrait “vraiment mauvaise”

Le 2 janvier 2021, Rudy Giuliani a rencontré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. Hutchison a appris que les choses pourraient devenir “vraiment mauvaises” le 6 janvier. pic.twitter.com/401ThSJNWv — Comité du 6 janvier (@January6thCmte) 28 juin 2022

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a averti l’un de ses principaux collaborateurs le 2 janvier 2020 que “les choses pourraient devenir vraiment très mauvaises” le 6 janvier, a déclaré cet assistant dans un témoignage explosif devant le comité de la Chambre du 6 janvier mardi.

Le comité a tenu une audience, prévue juste un jour avant, avec l’ancien assistant de Meadows Cassidy Hutchinson. Bien que des extraits des près de 20 heures de dépositions qu’elle a données au comité aient été diffusés lors d’audiences publiques, c’est la première fois qu’un membre du personnel de la Maison Blanche se présente en personne lors des audiences.

Elle a témoigné qu’elle avait fait part de ses inquiétudes à Meadows quelques minutes seulement après que Rudy Giuliani, un avocat de l’ancien président Donald Trump, lui ait dit: «Nous allons au Capitole, ça va être génial, le président va être là, il va avoir l’air puissant. Hutchinson a également témoigné que la Maison Blanche avait des rapports de renseignement sur le potentiel de violence le 6 janvier quelques jours auparavant.

Hutchinson était un intermédiaire clé entre la Maison Blanche et des dizaines de membres du Congrès, et le comité avait précédemment diffusé une partie de sa déposition où elle avait nommé des membres du Congrès qui avaient demandé pardon à Trump après le 6 janvier. Elle a également participé à d’innombrables réunions avec des personnalités qui a joué un rôle clé dans le complot visant à annuler les élections, notamment Meadows, Rudy Giuliani et l’avocat Sidney Powell, et a joué un rôle essentiel dans les efforts du comité pour reconstituer les événements qui ont précédé le 6 janvier.

Son témoignage intervient quelques semaines seulement après avoir changé d’avocat, remplaçant son ancien avocat, Stefan Passantino, un autre ancien responsable de la Maison Blanche de Trump, par Jody Hunt, qui était procureur général adjoint sous l’ancien procureur général de Trump, Jeff Sessions.

La révélation par Hutchinson de la compréhension de Meadows du danger de la situation est intervenue quelques minutes seulement après le début de l’audience, et elle a ensuite raconté une litanie de détails sur la connaissance de Meadows, Trump et d’autres responsables de la Maison Blanche du danger que représentaient les participants au rassemblement du 6 janvier.

Il s’agit d’une histoire en développement qui continuera d’être mise à jour avec de plus amples détails.