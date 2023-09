Cassidy Hutchinson révèle plus de détails sur le désarroi à la Maison Blanche de Trump

WASHINGTON — Cassidy Hutchinson, l’ancienne assistante de la Maison Blanche qui a révélé l’année dernière des informations accablantes sur Donald Trump et ses principaux alliés liées à l’insurrection du 6 janvier, partage plus de détails sur son expérience au sein de l’administration dans un livre révélateur publié mardi.

Dans son livre « Enough », Hutchinson a détaillé son mandat d’assistante du chef de cabinet de la Maison Blanche de l’époque, Mark Meadows, qui a occupé ce poste de mars 2020 jusqu’à la fin de l’administration Trump.

Elle a allégué, par exemple, avoir vu Meadows brûler des papiers dans la cheminée de son bureau à la Maison Blanche pendant la période de transition. Elle a déclaré que cela s’était produit pendant les vacances, lorsque Meadows avait ordonné à la plupart des employés de rentrer chez eux, mais qu’elle et les avocats de la Maison Blanche étaient là chaque jour. Elle a écrit que Meadows avait demandé au personnel de l’Administration des services généraux d’allumer un feu dans la cheminée de son bureau chaque matin.

« Quand j’allais dans son bureau pour lui livrer un déjeuner ou un colis, je le trouvais parfois penché au-dessus du feu, y mettant des papiers, surveillant pour s’assurer qu’ils brûlaient et plaçant des bûches sur les cendres », a-t-elle déclaré dans son livre.

« Je ne sais pas précisément quels papiers Mark brûlait, mais ses actions ont déclenché l’alarme », a écrit Hutchinson, qui a noté que la loi sur les archives présidentielles exige que le personnel conserve tous les documents originaux et les envoie aux Archives nationales.

Hutchinson unaussi a transmis ces observations l’année dernière au comité restreint de la Chambre qui a enquêté sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole..

Hutchinson a décrit son expérience de travail à la Maison Blanche en 2020 au milieu de la pandémie de Covid-19, écrivant que Meadows et le bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche étaient occupés un jour lorsque Trump avait exigé que le procureur général de l’époque, Bill Barr, licencie le procureur américain pour la District sud de New York, Geoffrey Berman.

« Mark s’est appuyé contre la porte et s’est frotté les tempes. ‘Cass, si je peux faire ce travail et réussir à le garder hors de prison’ – faisant référence à notre patron, le président – ‘J’aurai fait du bon travail.’ « , a-t-elle écrit, rappelant ce que Meadows lui avait dit ce jour-là.

Elle a également raconté le moment où elle a appris que l’ancien candidat à la présidentielle et allié de Trump, Hermain Cain, était décédé le 30 juillet 2020. Hutchinson a informé Meadows de sa mort et ils se sont tous deux souvenus que Caïn avait assisté au rassemblement de Trump à Tulsa quelques semaines plus tôt, où ils pensaient qu’il avait contracté le Covid.

« Mark avait brièvement tourné son attention vers la télévision. J’avais supposé qu’il se demandait si la nouvelle avait été rendue publique. Il m’a regardé et a dit catégoriquement : ‘Nous avons tué Hermain Cain.’ Je pouvais l’entendre déglutir. ‘Donnez-moi le numéro de sa femme’, a-t-il dit tristement », a-t-elle écrit.

Meadows n’a pas répondu à une demande de commentaire, mais un porte-parole de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que les mémoires de Hutchinson étaient « remplis de demi-vérités, de mensonges et omettaient délibérément le contexte pour vendre des livres ».

Plus précisément, un porte-parole de Meadows a déclaré à NBC News que de vieux journaux ou des « papiers divers » étaient parfois utilisés « pour allumer ou entretenir l’incendie » et que des procédures étaient suivies en matière de conservation des documents.

Le porte-parole a également déclaré que la remarque sur la prison faisait référence à « la façon dont les démocrates ne cessent jamais de s’en prendre au président et voudraient le poursuivre en justice », et que le commentaire de Caïn était celui de Meadows « exprimant son exaspération que la presse blâme » Trump pour la mort de Caïn.

Un avocat pour Meadows diminué ou N’a pas répondu aux demandes de commentaires dans les reportages de l’année dernière sur le témoignage de Hutchinson au Congrès alléguant qu’il avait brûlé des documents. Hutchinson était un témoin vedette qui a relayé un témoignage explosif devant le comité du 6 janvier de l’année dernière, affirmant également que Trump avait tenté de saisir le volant du SUV dans lequel il se trouvait le 6 janvier 2021 et s’était précipité vers ses services de sécurité lorsque on lui a dit qu’ils ne pourraient pas l’amener au Capitole après son rassemblement.

Trump a récemment contesté cette version dans une interview sur « Meet the Press » de NBC. Il a dit qu’il voulait descendre au Capitole pacifiquement mais que les services secrets l’avaient prévenu qu’il vaudrait mieux qu’ils ne le fassent pas.

« Je n’ai pas eu de différend avec eux. Vous savez, une personne a dit que j’avais attrapé l’homme autour du cou. En fait, j’aurais aimé être aussi fort pour pouvoir faire ça », a déclaré Trump, ajoutant que Hutchinson L’histoire était « le récit le plus fou que j’ai jamais entendu ».

« Vous voulez dire que j’étais dans « The Beast », et elle a dit que j’étais dans « The Beast », et les services secrets ne voulaient pas – alors j’ai pris un gars qui était comme une ceinture noire de karaté et je lui ai attrapé le cou et J’ai essayé de l’étouffer – comme c’est ridicule », a-t-il ajouté.

« Les services secrets ont dit : ‘Monsieur, ce serait mieux si vous ne le faisiez pas.’ J’ai dit: « J’adorerais le faire. » Ils ont dit : « Ce serait mieux. » Et nous sommes donc retournés à la Maison Blanche », a déclaré Trump.

En réponse au livre, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a fait référence à NBC News à une série de messages qu’il a publiés sur X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, dans lesquels il a qualifié Hutchinson de « menteuse et ses mensonges ont été réfutés ». Dans l’un des messages, Cheung a souligné rapport au moment du témoignage de Hutchinson au Congrès racontant l’incident présumé dans le SUV, selon lequel certains des responsables prétendument impliqués ont nié son récit.

NBC News a rapporté la semaine dernière que Hutchinson avait également allégué dans son livre que l’avocat de Trump de l’époque, Rudy Giuliani, l’avait pelotée le 6 janvier, ce qu’un porte-parole de Giuliani avait qualifié de « mensonge dégoûtant ».

Interrogé la semaine dernière par l’animateur de NewsMax, Eric Bolling, sur les allégations de Hutchinson, Giuliani a qualifié ces accusations de « absolument fausses » et de « totalement absurdes ».

« Elle prétend que je l’ai pelotée dans une tente le 6 janvier, où tous les gens étaient entrés et qui avaient très, très froid à cause du discours du président, etc. », a déclaré Giuliani. « Je vais tripoter quelqu’un, avec une centaine de personnes ? Premièrement, je ne vais pas tripoter quelqu’un du tout, et numéro deux, devant une centaine de personnes ? »

Giuliani a ajouté qu’il avait également « une sécurité supplémentaire et j’avais tout mon personnel autour de moi pratiquement toute la journée parce que je les emmenais au discours comme une sorte de récompense pour tout le travail qu’ils ont accompli ».

« Il n’y aurait donc aucune raison pour que cela se produise », a-t-il déclaré. « C’est complètement absurde. »