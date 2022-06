Cassidy Hutchinson: Qui est l’ancien assistant de WH?

Le principal assistant de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, qui témoigne devant le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021, était une jeune star montante rapide de l’administration Trump.

Cassidy Hutchinson était assistante au Bureau des affaires législatives avant d’être rapidement promue assistante spéciale du président de l’époque Donald Trump et conseillère de Meadows, avant de devenir son assistante exécutive jusqu’à la fin de l’administration Trump.

Meadows a fait de Hutchinson son assistante législative, et elle accompagnerait Meadows à Capitol Hill pour ses réunions les plus sérieuses. Hutchinson était avec Meadows “tout le temps”, a déclaré un ancien responsable de la Maison Blanche, et une autre source a déclaré qu’elle avait “un accès très proche à Meadows”.

Un ancien assistant de la Maison Blanche a déclaré que Hutchinson s’était disputé avec Meadows en 2021. Elle était censée se rendre à Mar-a-Lago en tant que membre du personnel permanent, mais cela ne s’est jamais produit.

L’expérience de Hutchinson de travailler en étroite collaboration avec Meadows permettra au comité de mieux comprendre les efforts de Meadows pour annuler l’élection et de savoir ce qui s’est passé le jour où le Capitole a été percé. Une personne proche de Hutchinson a déclaré à CNN qu’elle avait déjà témoigné devant le comité pendant au moins 20 heures, détaillant son temps lors de réunions clés à la Maison Blanche alors que Trump et ses alliés tentaient d’annuler les résultats des élections.

Elle a été témoin oculaire de plusieurs épisodes clés menant au 6 janvier, en plus d’avoir été témoin de certaines des réactions en temps réel de Trump ce jour-là.

Au cours d’entretiens menés par le comité, Hutchinson a déclaré que plusieurs membres républicains du Congrès, dont les représentants Matt Gaetz, Andy Biggs, Scott Perry et Louie Gohmert, avaient demandé une grâce préventive après le 6 janvier.

Elle a également témoigné que Meadows avait été directement averti avant l’insurrection de la violence possible. Meadows refuse de parler au comité de la Chambre.

Avant sa confirmation de parler devant le comité, CNN avait précédemment rapporté que Hutchinson avait remplacé son avocat qui avait des liens étroits avec Trump en préparation de son témoignage. CNN a également rapporté que Hutchinson est devenu de plus en plus conscient du risque pour la sécurité que représente le fait de parler devant le comité et a été en alerte.