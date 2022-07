Cassidy Hutchinson : pourquoi le comité du 6 janvier a précipité son témoignage

Par chance, le stage de Mme Hutchinson s’est déroulé au Bureau des affaires législatives de la Maison Blanche – où, contrairement aux exigences d’aller chercher du café et de guider les visites d’un stage au Capitole, les personnes inscrites doivent prendre des notes lors de réunions de haut niveau et pour interagir avec les cadres supérieurs et les membres de la Chambre. D’anciens responsables de la Maison Blanche de Trump ont déclaré que Mme Hutchinson se distinguait des autres stagiaires en tant que travailleuse acharnée avec une bonne attitude. Après avoir obtenu son diplôme, elle a décroché un emploi permanent en tant qu’assistante la plus junior du côté de la Chambre des opérations des affaires législatives de la présidence Trump, pour un salaire de 43 600 $.

“Elle est en quelque sorte entrée et a pris la place d’assaut”, a déclaré un ancien responsable de la Maison Blanche, qui, comme d’autres, a fait l’éloge de Mme Hutchinson et a demandé l’anonymat pour éviter la colère publique de M. Trump et de ses alliés. “Juste une personne incroyablement intelligente et motivée. C’était le genre de personne qui travaillait si dur que je devais souvent lui dire de ralentir pour ne pas s’épuiser.

Lors de la première destitution de M. Trump en 2019, Mme Hutchinson faisait partie de la poignée de membres du personnel des affaires législatives chargés de renforcer le soutien des républicains mécontents de la Chambre au président assiégé. En fin de compte, aucun d’entre eux n’a fait défection, un triomphe qui a bien rejailli sur tous les membres du personnel de la Maison Blanche impliqués, y compris Mme Hutchinson.

Certains collègues ont trouvé présomptueux que le jeune adjoint en soit venu si vite à désigner les députés par leurs prénoms. Mais d’autres ont pu voir que cela fonctionnait : Mme Hutchinson, ont-ils dit, a développé des contacts exceptionnellement solides avec des représentants au cours de sa première année en poste.

“Croyez-moi, personne ne s’est jamais assis et a dit:” Hé, Cassidy, tu es trop copain avec les membres “”, se souvient un autre collègue qui a demandé l’anonymat par peur d’inciter M. Trump. « Vous pouvez faire partie de ces adjoints qui sont rarement sur la Colline. Ou vous pourriez être comme Cassidy, qui a profité de tous les avantages pour l’aider à trouver un meilleur emploi à l’avenir.