Cassidy Hutchinson forcée de se cacher pour avoir dit la vérité sur Trump

Signe du sombre changement de la droite américaine, Cassidy Hutchinson a été contrainte de se cacher après avoir témoigné sur Trump.

Ce n’est pas l’Amérique que beaucoup pensaient connaître

Trop d’entre nous sont encore aujourd’hui un peu paresseux intellectuellement. Nous pensons toujours que c’est l’Amérique dans laquelle nous avons grandi, le pays où il était depuis les années 70, jusqu’au 11 septembre, et même lorsque certains d’entre nous ont osé espérer un changement. Non, nous ne sommes pas dans l’air du temps. Au niveau des États, au Sénat américain et dans les rassemblements lancés par un terroriste belliqueux et narcissique, ce pays a bien plus en commun avec la Russie contemporaine que ce que nous espérions être une Amérique plus éclairée. Alexander Vindman a dit un jour : « Ici, la vérité compte. La vérité compte, mais d’une manière nouvelle. Vindman a fini par être renvoyé sommairement pour avoir dit des vérités à Trump. Et maintenant, quand Cassidy Hutchinson a courageusement rejeté son avocat protecteur de Trump, pour dire la vérité, elle est forcée de se cacher. C’est poutinesque, une nouvelle ère.

Cassidy Hutchinson se cache mais s’est lié avec Liz Cheney

Comme le rapporte le New York Times, c’est Hutchinson qui a reçu le message avant sa déposition : Une personne « faites-moi savoir que vous avez votre déposition demain. Il veut que je te fasse savoir qu’il pense à toi. Il sait que tu es fidèle. Et vous ferez ce qu’il faut quand vous ferez votre déposition.”

La falsification de témoins d’une audace choquante et le témoignage de Hutchinson sur le comportement de Trump le 6 janvier ont forcé le Comité à programmer son audience publique quatre jours plus tard en tant que témoin anonyme, afin de protéger Hutchinson et de la garder relativement en sécurité. Elle s’est probablement aussi cachée pendant les quatre jours intermédiaires, bien que ce ne soit que des spéculations. Elle se cache maintenant, c’est un fait, selon le Times :

À présent chômeur et séquestré avec sa famille et un agent de sécurité, Mme Hutchinson, 26 ans, a développé un lien improbable avec Mme Cheney, une républicaine du Wyoming et ancienne assistante de l’ancien secrétaire d’État Colin L. Powell sous l’administration George W. Bush – un environnement de crise d’une autre époque où elle a appris à travailler. parmi les égos masculins concurrents. Plus récemment, en tant que personne ostracisée par son parti et déchue de son poste de direction pour ses dénonciations de M. Trump, Mme Cheney admire la volonté de la jeune femme de risquer ses alliances et sa réputation professionnelle en racontant ce qu’elle a vu dans les derniers jours du Trump. Maison Blanche, disent des amis.

Il est réconfortant d’apprendre que Hutchinson a été pris sous l’aile de Cheney. Bien qu’elle soit irrémédiablement conservatrice dans son approche économique et réglementaire du gouvernement, Cheney est devenue une héroïne improbable du libéralisme occidental classique et une source d’inspiration pour les jeunes femmes du monde entier. Hutchinson est confrontée à une puissance brute, sans vergogne et délibérément intimidante émanant de Trump World, et autant que les libéraux méprisent l’écosystème dynastique du complexe Cheney-Halliburton-Bush-MI, cela fournit au moins à Hutchinson un minimum de «pouvoir de refoulement» et elle probablement ne restera pas longtemps au chômage. Pour cela, nous devrions être reconnaissants. Nos écoles sont remplies de proto-femmes qui auront besoin d’un modèle de rôle plus pertinent à l’avenir.

Et pourtant, il est incroyablement triste que le témoin qui a changé l’histoire, la courageuse jeune femme qui a dit des vérités à Trump, soit contrainte à une position qui ressemble beaucoup trop à celle des dissidents et des journalistes qui disent la vérité sur Poutine ou MBS, malgré le fait que Joe Biden, un gars rétro-All American lui-même est président. Et si Trump reprenait le pouvoir ? Hawley ? DeSantis ? Hutchinson est-il sûr ? Pourrait-elle travailler comme cadre chez Halliburton, dont le siège est à Houston ?

Nous ne pouvons pas savoir. Pas encore. L’avenir de ce pays commence à devenir vraiment flou après la mi-novembre 2024. Nous savons absolument que tout ce qui concerne Trump, MAGA et même le GOP. abhorrent les vérités transparentes et savourent la vengeance. Ils se préparent déjà à enquêter sur les enquêteurs. Le témoin qui a changé l’histoire a un avenir vague et dangereux. Semblable aux témoins en Russie, on se demande si ce patriote a un avenir dans ce pays, surtout si Trump est accusé d’un crime, forçant à nouveau Hutchinson à jouer le rôle de témoin.

Difficile à savoir. Pour l’instant, même nous, les libéraux, pouvons être reconnaissants que Hutchinson soit fermement au sein de Cheney-World tout en étant vilipendé par Trump-World. Au moins, les Cheney veulent retrouver l’ancienne Amérique, celle dans laquelle la vérité comptait, celle dont nous pensions qu’elle durerait et celle dans laquelle Hutchinson serait en sécurité.