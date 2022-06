Cassidy Hutchinson, assistante de Meadows, devrait témoigner à l’audience du 6 janvier

Pourtant, ses enquêteurs ont continué à recueillir des preuves et à enregistrer des entretiens avec des témoins alors même que le comité présente ses conclusions. À la fin de chaque audience, les législateurs ont lancé des appels pour que davantage de personnes se présentent et offrent un témoignage public. Et ces derniers jours, le comité a indiqué qu’il avait recueilli de nouvelles informations cruciales qui méritent d’être explorées plus avant.

Ces derniers jours, le comité a également obtenu et s’est penché sur des heures de séquences tournées par un réalisateur de documentaires qui était intégré avec M. Trump, sa famille et des membres de son entourage immédiatement avant, pendant et après l’attaque.

Mais pressés sur la question lundi, les assistants ont refusé de divulguer les preuves supplémentaires qu’ils prévoyaient de présenter mardi.

Certains des témoignages les plus accablants que le panel ait reçus jusqu’à présent proviennent de personnes qui travaillaient directement pour M. Trump, y compris des responsables de sa campagne présidentielle, de son équipe juridique et du ministère de la Justice.

Mme Hutchinson a été interrogée par le comité sur la réaction positive de M. Trump aux chants des émeutiers pour exécuter M. Pence et l’a confirmé, selon des personnes familières avec le travail du panel.

La représentante Liz Cheney, républicaine du Wyoming et vice-présidente du comité, a déclaré que le comité avait reçu des témoignages selon lesquels lorsque M. Trump a appris les menaces de la foule de pendre M. Pence, il a dit : « Peut-être que nos partisans ont la bonne idée », et a ajouté que M. Pence “le mérite”.