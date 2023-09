Cassidy Hutchinson, ancienne assistante de Trump, affirme que Rudy Giuliani l’a pelotée le 6 janvier

Cassidy Hutchinson, l’ancienne assistante de Trump devenue témoin crucial le 6 janvier, affirme dans un nouveau livre qu’elle a été pelotée par Rudy Giuliani, qui était « comme un loup se rapprochant de sa proie », le jour de l’attaque du Capitole.

Décrivant sa rencontre avec Giuliani dans les coulisses du discours de Donald Trump près de la Maison Blanche avant que ses partisans ne marchent sur le Congrès pour tenter de renverser les élections de 2020, Hutchinson dit que l’ancien maire de New York devenu avocat de Trump a mis sa main « sous mon blazer, puis ma jupe ». .

La couverture du livre de Cassidy Hutchinson, Enough. Photographie : AP

«Je sens ses doigts gelés remonter le long de ma cuisse», écrit-elle. « Il relève le menton. Le blanc de ses yeux semble jaunâtre. Mes yeux se tournent vers [Trump adviser] John Eastman, qui affiche un sourire moqueur.

«Je lutte contre la tension dans mes muscles et je recule devant l’emprise de Rudy… rempli de rage, je traverse la tente en trombe, dans une nouvelle quête de Mark.»

Mark Meadows, le dernier chef de cabinet de Trump, était le patron de Hutchinson à la Maison Blanche. Les mémoires de Hutchinson, Enough, décrivent le parcours de la jeune femme aujourd’hui âgée de 27 ans, de partisane de Trump au désenchantement, et son rôle en tant que témoin clé pour le comité de la Chambre du 6 janvier. Il sera publié aux États-Unis mardi prochain. Le Guardian en a obtenu une copie.

Depuis que Trump a quitté ses fonctions, Giuliani, 79 ans, s’est retrouvé dans une situation juridique et financière extraordinaire. Comme Trump, Giuliani a plaidé non coupable de 13 accusations de racket criminel et de complot en Géorgie, pour tentative de subversion électorale. Giuliani a également été reconnu coupable de diffamation envers deux agents électoraux géorgiens. L’Association du Barreau de Washington DC a recommandé sa radiation du barreau.

Ayant du mal à payer ses frais juridiques, son luxueux appartement new-yorkais est en vente, et Giuliani fait également face à une poursuite de 1,3 million de dollars de la part de son propre avocat, réclamant des honoraires impayés, et à une poursuite de 10 millions de dollars de la part d’un ancien assistant personnel. Dans cette poursuite, Giuliani est accusé d’infractions telles que abus de pouvoir, vol de salaire, agression sexuelle et harcèlement.

Un porte-parole de Giuliani n’a pas répondu à une demande de commentaires du Guardian sur la description par Hutchinson de son interaction avec l’ancien maire.

Dans une déclaration aux journalistes après la publication de l’article du Guardian, le porte-parole et conseiller politique de Giuiliani, Ted Goodman, a déclaré : « Il est juste de demander à Cassidy Hutchinson pourquoi elle vient tout juste de publier ces allégations d’il y a deux ans et demi. , dans le cadre de la campagne marketing pour la sortie de son prochain livre.

« Il s’agit d’un mensonge dégoûtant contre le maire Rudy Giuliani – un homme dont la carrière distinguée dans la fonction publique a notamment consisté à éliminer la mafia, à nettoyer la ville de New York et à réconforter la nation après le 11 septembre. »

Giuliani s’est fait un nom en tant que procureur en croisade, utilisant les lois sur le racket pour s’attaquer au crime organisé. Après cela, il a été un maire de New York intransigeant et respectueux de la loi, réprimant la criminalité d’une manière qui a parfois provoqué des protestations au sein de la gauche politique.

L’ironie de voir un tel personnage faire face à des accusations criminelles, notamment de racket, en raison de son travail pour Trump a été largement remarquée.

Dans son livre, décrivant les événements du 6 janvier, point culminant meurtrier de la tentative de Trump d’annuler sa défaite face à Joe Biden, Hutchinson écrit qu’elle « fait l’expérience[d] colère, perplexité et un sentiment de terreur rampant à l’idée que quelque chose de vraiment horrible [was] va arriver ».

Décrivant la scène des coulisses du discours de Trump, elle écrit : « Je retrouve Rudy au fond de la tente avec, entre autres, John Eastman. Les coins de sa bouche se fendirent en un sourire de chat du Cheshire. Agitant une pile de documents, il se dirige vers moi, tel un loup se rapprochant de sa proie.

« Nous avons les preuves. Tout est ici. Nous allons y parvenir. Rudy enroule un bras autour de mon corps, fermant l’espace qui nous séparait. Je sens sa pile de documents se presser contre le bas de mon dos. Je baisse les yeux et regarde sa main libre atteindre l’ourlet de mon blazer.

« Au fait, dit-il en touchant le tissu, j’adore cette veste en cuir que tu portes. » Sa main se glisse sous mon blazer, puis sous ma jupe.