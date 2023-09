Cassidy Hutchinson allègue que Rudy Giuliani l’a pelotée le 6 janvier

Cassidy Hutchinson, ancienne collaboratrice principale de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré dans un nouveau livre qu’elle avait été pelotée par l’avocat de Trump de l’époque, Rudy Giuliani, lors d’un événement le 6 janvier 2021.

Dans des extraits de son livre « Enough », qui devrait sortir la semaine prochaine, Hutchinson a déclaré que Giuliani était « comme un loup se rapprochant de sa proie » lorsqu’elle le rencontrait dans les coulisses tandis que le président Donald Trump prononçait un discours devant ses partisans à l’Ellipse près du Maison Blanche peu avant l’émeute du Capitole.

Les extraits étaient signalé pour la première fois par Le Gardien. NBC News n’a pas obtenu de copie du livre, mais une personne proche du livre a confirmé que les citations publiées par The Guardian étaient exactes.

Hutchinson, 27 ans, affirme que Giuliani, un éminent promoteur des mensonges électoraux volés de Trump, s’était approché d’elle avec une pile de documents avant de mettre sa main « sous mon blazer, puis sous ma jupe ». Elle décrit ensuite son recul alors que « ses doigts gelés remontent le long de ma cuisse », a rapporté The Guardian.

« Nous avons les preuves. Tout est ici. Nous allons y parvenir. Rudy enroule un bras autour de mon corps, fermant l’espace qui nous séparait. Je sens sa pile de documents se presser contre le bas de mon dos. Je baisse les yeux et regarde sa main libre atteindre l’ourlet de mon blazer.

« Au fait, dit-il en touchant le tissu, j’adore cette veste en cuir que tu portes. » Sa main se glisse sous mon blazer, puis sous ma jupe », a écrit Hutchinson, selon The Guardian.

Ted Goodman, porte-parole de Giuliani, a qualifié les allégations de Hutchinson de « mensonge dégoûtant ».

« Il est juste de demander à Cassidy Hutchinson pourquoi elle vient tout juste de publier ces allégations d’il y a deux ans et demi, dans le cadre de la campagne marketing pour la sortie de son prochain livre », a déclaré Goodman dans un communiqué. « C’est un mensonge dégoûtant contre le maire Rudy Giuliani, un homme dont la carrière distinguée dans la fonction publique a notamment consisté à éliminer la mafia, à nettoyer la ville de New York et à réconforter la nation après le 11 septembre. »

Les porte-parole de l’éditeur de Hutchinson, Simon et Schuster, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi soir. NBC News n’a pas pu contacter directement Hutchinson.

Hutchinson était un témoin clé lors des audiences du comité de la Chambre le 6 janvier enquêtant sur l’attaque du Capitole. Son témoignage public explosif comprenait des descriptions d’un président rempli de rage le 6 janvier, affirmant qu’on lui avait dit que Trump avait tenté de saisir le volant à l’intérieur d’un SUV blindé et s’était précipité vers ses services de sécurité lorsqu’il avait appris qu’il ne serait pas emmené à le Capitole où se rassemblait une foule de ses partisans. Son récit a été examiné après que des sources ont déclaré que deux témoins pouvaient témoigner sous serment que l’incident ne s’était pas produit.

Trump a largement rejeté et nié son témoignage sur sa plateforme Truth Social.

Les allégations de Hutchinson contre Giuliani, 79 ans, surviennent alors que l’ancien maire de New York est confronté à des problèmes juridiques croissants, notamment un procès intenté par Noelle Dunphy, qui a déclaré que Giuliani l’avait harcelée et avait discuté de la vente de grâces présidentielles après l’avoir embauchée en 2019. Giuliani l’a refusée. réclamations.

Le mois dernier, un juge fédéral a déclaré Giuliani responsable d’avoir diffamé deux travailleurs électoraux en renforçant les allégations électorales volées de Trump.

Il a également été inculpé aux côtés de Trump et de 18 autres personnes dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie, où tous les accusés ont plaidé non coupable.