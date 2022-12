Cassidy Hutchinson a déclaré au panel du 6 janvier que l’avocat avait tenté d’influencer son témoignage

“Mark a dit quelque chose comme : ‘Il est tellement en colère contre moi tout le temps. Je ne peux pas lui parler de quoi que ce soit après la Maison Blanche sans qu’il se fâche parce que nous n’avons pas gagné », a-t-elle déclaré. M. Meadows lui a dit.

Un avocat de M. Meadows n’a pas répondu à un appel sollicitant des commentaires.

Mme Hutchinson a également rappelé John Ratcliffe, l’ancien directeur du renseignement national, lui disant que M. Trump savait qu’il avait perdu mais ne voulait pas concéder.

M. Passantino n’était pas la seule personne qui, selon Mme Hutchinson, voulait qu’elle protège M. Trump.

Elle a dit au comité que la veille de son premier entretien, un autre assistant de M. Meadows, Ben Williamson, l’avait appelée avec un message.

“Mark veut que vous sachiez qu’il sait que vous êtes loyal et qu’il sait que vous ferez ce qu’il faut demain et que vous allez le protéger, lui et le patron”, a-t-elle cité M. Williamson, dans une référence apparente. à M. Trump. “Vous savez, il sait que nous sommes tous dans la même équipe et que nous sommes tous une famille.”

M. Williamson n’a pas répondu à un message sollicitant des commentaires.