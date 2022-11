Cassidy Arni, Genève profite des revirements de Sycamore en ouverture de saison – Shaw Local

SYCOMORE – Au cours d’une course charnière au deuxième quart, Genève a fait payer Sycamore presque à chaque fois que les Spartans retournaient le ballon.

Les Vikings ont pris le contrôle avec 12 points consécutifs, reprenant définitivement la tête dans une victoire de 66-52 lors de l’ouverture de la saison pour les deux équipes dans le cadre du tournoi Doreen Zierer Turkey du Hampshire.

“Notre transition a été vraiment bonne, c’est l’une de nos meilleures choses”, a déclaré Cassidy Arni, vétéran de Genève, qui a marqué un sommet en carrière de 26 dans la victoire. “Nous devons juste continuer à pousser dans la transition et obtenir des seaux faciles de cette façon.”

Genève a mené tôt, mais Sycamore a pris une avance de 25-21 au début du deuxième quart sur des tirs consécutifs à 3 points de Monroe McGhee. Genève a transformé trois violations de déplacement en six points et a obtenu un autre seau grâce à un vol de Caroline Madden et a mené 33-25.

Les Vikings ont commencé le troisième sur une course de 13-4, encore une fois aidés par le jeu de transition, pour construire une grosse avance que les Spartans n’ont pas pu effacer.

“Nous voulions vraiment établir le rythme tôt et sortir et courir en transition et obtenir des paniers faciles et rapides”, a déclaré l’entraîneur de Genève Sarah Meadows. «Je pense que nous avons fait du bon travail pour commencer le match. On s’en est un peu échappé ici et là, mais c’est l’une de nos forces.

Arni a eu neuf rebonds, à égalité pour le meilleur match, et deux interceptions dans la victoire. Elle a également fait ses trois tentatives de 3 points au premier quart-temps. Leah Palmer, qui a récolté 15 points, neuf rebonds et trois interceptions, a également drainé ses deux 3 au premier quart, alors que Genève a commencé 5 sur 6 à longue distance mais a terminé 6 sur 16.

Sycamore était 7 sur 30 sur une plage de 3 points. Sophie Klacik a réussi deux de ses trois premiers 3 points et a terminé le match avec 11 points.

L’entraîneur de Sycamore, Adam Wickness, a déclaré que les Vikings avaient gâché le rythme offensif des Spartans. Il attend avec impatience le match revanche lors de la finale de la saison régulière le 9 février, également à Sycamore.

“Nous savions dans quoi nous nous embarquions lorsque nous avons choisi notre horaire hors conférence”, a déclaré Wickness. « Ce fut un match très difficile pour le premier tirage de l’année. Ce sera bien de les voir à la fin de l’année pour mesurer notre croissance.

Lexi Carlsen a mené Sycamore avec 22 points, ajoutant six rebonds et deux interceptions. Evyn Carrier a récolté 13 points et neuf rebonds. Carlsen, Carrier, Klacik et McGhee – qui ont terminé avec six – ont été les seuls Spartans à marquer.

“Nous avons toujours hâte de jouer à Sycamore”, a déclaré Meadows. “Ils ont une super équipe, bien entraînée. C’est un bon début pour nous face à un très bon programme. Et c’est un nouveau tournoi pour nous, donc nous y allons avec le feu en ce moment.

Sycamore a terminé le match avec 16 revirements qui ont mené à 16 points pour les Vikings, tandis que 10 revirements genevois ont mené à seulement trois points pour les Spartiates.

“Lorsque vous êtes en mesure d’obtenir un vol et de marquer des points, c’est comme un pick-six au football”, a déclaré Meadows. «Vous sortez de l’air. C’est exactement ce que nous voulons faire.