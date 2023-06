Cassette Trump CNN: l’audio est une preuve plus accablante contre lui

Lundi soir, CNN a publié une exclusivité concernant l’acte d’accusation fédéral de l’ancien président Donald Trump : audio de lui discutant et partageant un document classifié avec des civils.

Bien qu’une grande partie du contenu de la bande ait déjà été couverte dans une transcription écrite incluse dans l’acte d’accusation le plus récent de Trump, le ton de l’ancien président et son approche nonchalante pour révéler des informations classifiées ne font que renforcer les allégations selon lesquelles il a sciemment conservé des documents sensibles et les a divulgués à d’autres qui ne l’ont pas fait. avoir une autorisation, disent les experts juridiques à Vox.

« C’est l’accusé qui prouve le dossier contre lui[self]. Vous n’obtenez en quelque sorte pas de preuves plus directes que cela », déclare l’abbé Smith, professeur de droit à Georgetown et avocat de la défense pénale.

Dans l’audio, Trump fait référence à un document qui, selon lui, concerne l’attaque de l’Iran comme « secret » et « confidentiel », et le montre apparemment à un écrivain afin de prouver qu’il ne voulait pas entrer en guerre et que d’autres responsables comme le général Mark Milley aurait fait.

Vous pouvez écouter l’enregistrement complet, qui est l’audio d’une transcription écrite faisant partie de la récente mise en accusation de Trump, ici. Nous avons discuté avec quatre professeurs de droit qui ont expliqué pourquoi la bande ne fait que renforcer tous les cas présentés par l’accusation et comment elle contredit directement les récentes affirmations de Trump dans le but de se défendre.

Les entretiens suivants ont été modifiés pour plus de clarté et de longueur.

Quelle incidence, le cas échéant, voyez-vous l’audio de la bande de Trump avoir sur l’affaire contre lui ?

Abbe Smith, professeur de droit à Georgetown : Je pense que c’est une preuve très convaincante au procès, d’entendre la voix de l’accusé se vanter d’une manière joyeuse de posséder et de partager ce qu’il comprend être du matériel classifié.

Ce qui semble particulièrement convaincant, c’est son ton de voix, le ton léger et cavalier. Et les gens qui l’entourent ne peuvent être décrits que comme des sycophants parce qu’ils rigolent nerveusement. On parvient à faire référence à ce problème. C’est aussi utile en termes de contexte — qu’il y a certainement une intention. Et l’intention est importante.

Je suis un avocat de la défense pénale. Si c’était un de mes clients, qui a été entendu en audio dire ce que Trump a dit, mon client serait gêné et devrait l’être. Et nous parlerions de plaidoyer.

Maintenant, voici la chose. Il y a toujours de l’ambiguïté, on peut toujours discuter de l’ambiguïté, l’ambiguïté est la meilleure amie de l’avocat de la défense. Parce que c’est le gouvernement qui porte le fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable, et ce que les gens disent et ce qu’ils pensent est souvent difficile à discerner.

Le fait qu’il était le président des États-Unis et qu’il était dans une position unique pour comprendre la gravité de la divulgation de secrets d’État, je pense que son rôle joue contre lui ici. [It] va à l’encontre de l’argument selon lequel ce que les gens disent peut parfois être ambigu, que les gens disent des choses pour un tas de raisons différentes et qu’il n’a peut-être pas eu l’intention de révéler de vrais secrets.

Oona Hathaway, professeur de droit à Yale : Cela ne fait que renforcer un dossier déjà très solide contre Trump. Cela montre, comme l’a fait la bande référencée dans l’acte d’accusation, que Trump savait qu’il continuait à détenir des documents encore classifiés. La bande l’enregistre également apparemment montrant le document à d’autres personnes dans la pièce, qui n’avaient vraisemblablement pas les autorisations appropriées pour voir le document classifié. Cela pourrait potentiellement constituer la base d’une accusation supplémentaire, qui ne figure pas actuellement dans l’acte d’accusation, selon laquelle il a non seulement retenu illégalement des documents, mais les a délibérément communiqués à des personnes non autorisées à recevoir ces informations.

Claire Finkelstein, professeur de droit à l’Université de Pennsylvanie : Cela vous fait réaliser à quel point il était conscient de ce qu’il faisait et à quel point sa conduite était intentionnelle.

Je pense que cela renforce les preuves, non seulement parce qu’une image vaut 1 000 mots, et quand vous entendez sa voix sur la bande, cela fait une forte impression, mais aussi parce que vous l’entendez parcourir les pages. Donc, vous savez, il est en train de regarder ce document, de montrer ce document.

Il le montre non seulement à un membre de la presse, qui n’a pas l’autorisation de le regarder, mais il le montre aux membres du personnel qui se tiennent juste là et qui n’ont pas l’autorisation de le regarder. Et il semble se délecter du fait qu’il fait la mauvaise chose.

Il semble vraiment comprendre que c’est le genre de chose qu’il ne faut jamais montrer et il ne donne aucune explication ni aucune justification de la raison pour laquelle il le montrerait.

Quelle différence y a-t-il entre le partage audio de l’accusation et la transcription écrite ?

Forgeron: Les aveux audio des auteurs présumés ont toujours été des preuves puissantes et seront là, parce que c’est plutôt direct. C’est, vous savez, jouer ça devant le tribunal, entendre la propre voix de l’accusé, faire ce qu’on ne peut qu’appeler un aveu. Je pense que c’est bien plus puissant que des mots sur une page.

Ça casse aussi la monotonie. Un procureur habile sait comment varier les preuves. Parfois, ce seront des transcriptions. Parfois, ce sera audio, et cela gardera le jury engagé. J’imagine que c’est le genre de chose que l’accusation jouerait dans sa déclaration liminaire.

Hathaway : La principale différence est que ce sera beaucoup plus convaincant pour un jury. La voix est également clairement la sienne, ce qui élimine tout doute que la transcription n’est en quelque sorte pas une représentation exacte de ce qui s’est passé lors de la réunion.

Finkelstein : Elle a tendance à toucher les gens de la même manière que la photographie des documents gisant par terre, sur le tapis de Mar-a-Lago, la photographie des boîtes empilées dans la salle de bain. Une image vous le rappelle parce que vous pouvez avoir toutes sortes d’explications possibles dans votre esprit. Et quand vous entendez cela, cela vous fait vraiment comprendre à quel point il est conscient d’un acte répréhensible pendant qu’il le faisait.

Caroline Fredrickson, professeur de droit à Georgetown : Il est clair que lorsque vous déposez une affaire devant un jury, il est bien préférable d’avoir quelque chose en direct que quelque chose sur papier. Et pour pouvoir avoir la confirmation dans la voix de Donald Trump, parler de secrets nationaux avec des gens qui n’avaient pas le droit de les connaître, et son aveu qu’ils étaient classifiés et qu’ils n’ont pas été déclassifiés, je pense que l’impact sur l’auditeur est vraiment profond.

Considérez-vous que l’audio contredit les affirmations de Trump dans une interview de Fox News la semaine dernière selon lesquelles il ne montrait à personne un document classifié, il montrait des coupures de presse et d’autres documents ?

Forgeron: Oui, je pense que cela contredit absolument ce qu’il a dit parce qu’il fait référence à des personnes précises, le général. Ce n’est pas un clip d’actualité.

Hathaway : Je ne pense pas que sa défense de l’enregistrement original passe le test du rire. Mais cette nouvelle bande renforce encore le fait qu’il partageait certains des nombreux documents classifiés que nous savons qu’il a illégalement conservés avec des personnes non autorisées à les voir.

J’ajouterai que ce ne sont que les réunions que nous avons enregistrées. Le fait qu’il y ait maintenant deux réunions enregistrées au cours desquelles il partage des documents classifiés avec des personnes non autorisées à les voir suggère que cela pourrait avoir été une pratique courante. Il est difficile d’imaginer que les seules fois où il a partagé ces documents, c’était quand il savait qu’il était enregistré. Pour le procès, le procureur a besoin de preuves, cependant, et ces enregistrements sont des preuves assez accablantes contre Trump.

Finkelstein : Absolument, car il dit sur la cassette « J’aurais pu le déclassifier quand j’étais président mais je ne l’ai pas fait. J’aurais dû. » Il rejette très clairement son propre mensonge.

Il est son propre pire ennemi, comme d’habitude : il dit très clairement, numéro un, que le document était encore classifié lorsqu’il l’a montré au journaliste et aux membres du personnel. Et numéro deux, qu’il savait que c’était toujours classifié.

Frederickson : Je pense que la preuve était très claire qu’il montrait des documents classifiés à des gens, qu’il savait qu’il montrait des documents classifiés à des gens et, en fait, il s’en délectait. Ce que je pense que cela montre vraiment très dramatiquement, c’est peut-être l’insécurité de Donald Trump qu’il a ressenti le besoin de montrer devant ces gens.

De quelles accusations spécifiques contre Trump dans l’acte d’accusation cette bande pourrait-elle parler ?

Forgeron: Je pense que les bandes aident énormément l’ensemble des poursuites. Parce que comme je l’ai dit, c’est l’accusé qui prouve le dossier contre lui[self]. Vous n’obtenez pas plus de preuves directes que cela.

Hathaway : Il renforce toutes les accusations en vertu de la loi sur l’espionnage. Cela pourrait également étayer les autres chefs d’accusation, y compris l’entrave à la justice, car cela montre, encore une fois, qu’il savait qu’il conservait délibérément des documents gouvernementaux classifiés auxquels il n’avait pas légalement accès.

Finkelstein : Cela s’applique potentiellement à tous. L’important est qu’elle s’applique à son état mental, l’état mental nécessaire pour s’assurer qu’il a la mens rea de « volontaire » requise pour les diverses accusations.

Frederickson : Eh bien, cela leur parle à tous, vraiment, mais quelques-uns d’entre eux [deal with the] mauvaise manipulation de documents classifiés. De toute évidence, cela en est la preuve d’une manière très forte. Mais je pense qu’il y a aussi la question de l’entrave à la justice, qui exige un certain type d’état d’esprit. Et encore une fois, c’est entendre la reconnaissance de Trump que les documents ont été classifiés mais pas déclassifiés, ce qui est, je pense, assez accablant.