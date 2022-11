Casser les déménageurs ; Comment économiser sur Netflix – Aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché rassemble les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Une vidéo exclusive montre des escrocs en mouvement présumés arrêtés Après des années de plaintes, les déménageurs qui, selon la police, feraient des devis bas mais factureraient des prix de déménagement élevés sont arrêtés et font l’objet de centaines d’accusations.

La police a arrêté des déménageurs accusés d’avoir escroqué des clients et Marché avait un accès exclusif

La police a porté des centaines d’accusations contre des déménageurs accusés d’avoir escroqué des clients pour avoir proposé des prix bas, mais ensuite de facturer plus et de détenir des biens à moins que la facture ne soit payée. Marché avait un accès exclusif à l’intérieur du buste.

Lorsque Dogan Celik et Cemal Ozturk sont arrivés à leur entrepôt de Scarborough, en Ontario, en juin, des policiers en civil attendaient dans plus d’une douzaine de véhicules.

Le démontage a été immédiat.

Dans les semaines qui ont suivi, l’acte d’accusation est passé à plus de 800 chefs d’accusation, y compris fraude, vol et complot, liés à plus d’une douzaine d’entreprises de déménagement exploitées par les hommes qui ont déplacé des clients localement et à travers le pays.

L’enquête policière a débuté peu après une Marché épisode diffusé qui portait sur le même ensemble d’entreprises de déménagement, mais la police a déclaré qu’elle n’était au courant de cet épisode que plus tard dans sa propre enquête. Lire la suite

Keira Major de Hamilton dit que sa plainte au gouvernement n’a rien donné, après avoir payé à la société de CVC Ontario Green Savings près de 9 000 $ pour un filtre HEPA et pour faire retirer un privilège placé sur sa maison. (Anu Singh/CBC)

Il y a eu des centaines de plaintes auprès de Consumer Protection Ontario concernant une entreprise de CVC, mais les clients disent qu’ils sont toujours induits en erreur

Il y a eu des centaines d’appels et de plaintes, des millions de dollars en contrats contestés par des propriétaires et des dizaines d’accusations alléguant des violations de la Loi sur la protection du consommateur de l’Ontario.

Malgré cela, les clients affirment que la société de CVC, Ontario Green Savings, continue de les piéger dans des contrats trompeurs.

Marché a constaté qu’il y a eu plus de 400 incidents, demandes de renseignements et plaintes depuis janvier 2019 auprès de la Protection des consommateurs de l’Ontario.

Dans ces plaintes, les propriétaires ont décrit se sentir « menti », « trompé » et « arnaqué ». Et beaucoup ont partagé des descriptions détaillées de la façon dont ils ont été amenés à croire que les vendeurs d’Ontario Green Savings étaient des employés du gouvernement offrant des économies et des rabais sur l’énergie qui apparaîtraient sur une facture de services publics.

Mais le gouvernement de l’Ontario n’offre pas de telles remises par l’intermédiaire d’entreprises privées de CVC.

En 2019, le gouvernement a porté des dizaines d’accusations contre Ontario Green Savings.

Dans une déclaration par e-mail, le ministère de la Prestation des services publics et commerciaux a déclaré qu’il “surveille les plaintes et prend les mesures d’application appropriées conformément à la loi sur la protection des consommateurs”.

Dans une déclaration distincte, un avocat représentant Ontario Green Savings a déclaré que la société “enquête actuellement sur les allégations portées contre elle et se défendra, si nécessaire, devant un tribunal”. Lire la suite

Netflix déploie mardi une nouvelle option d’abonnement pour les utilisateurs canadiens qui verra leurs frais mensuels chuter à 5,99 $ s’ils sont prêts à accepter des publicités avec leur programmation. (Daniel Acker/Bloomberg)

Vous pouvez désormais économiser sur votre abonnement Netflix – si vous êtes prêt à supporter des publicités

Netflix propose désormais un forfait d’abonnement à prix très réduit à 5,99 $ par mois.

Mais il y a un hic : les publicités. Ils pourraient apparaître avant, après et même pendant les spectacles. Le package comportera également une bibliothèque de contenu plus petite.

Il peut sembler étrange de voir l’industrie du streaming boucler la boucle – d’être une alternative aux forfaits TV qui intégraient 15 minutes de publicité à chaque heure de contenu, à adopter le modèle qu’elle a contesté.

Mais c’est un signe de la façon dont l’inflation et la hausse des coûts se sont introduites dans tous les aspects de la vie des consommateurs.

Netflix prévoit également de lancer une nouvelle redevance pour le partage de mots de passe. Surveillez cela au début de 2023. Lire la suite

Que se passe-t-il d’autre ?

Cette famille attend depuis trois ans une intervention cruciale à l’Hospital for Sick Children

Il y a plus de 6 000 enfants sur la liste d’attente pour les chirurgies pédiatriques, et le nombre d’enfants en attente d’opérations continue d’augmenter.

Les agriculteurs canadiens sont mieux payés pour leur lait, ce qui signifie que les prix de détail pourraient également augmenter

Les nouveaux tarifs entrent en vigueur en février.

Les grandes chaînes de pharmacies américaines règlent des milliers de poursuites liées aux opioïdes avec un paiement de 13,8 milliards de dollars

CVS, Walmart et Walgreens font face à des milliers de poursuites judiciaires des gouvernements des États, locaux et tribaux américains accusant les chaînes de pharmacies de mauvaise gestion des analgésiques opioïdes.

