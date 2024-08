Il y a environ trois ans, Casselberry a payé un peu plus d’un million de dollars pour la maison historique du défunt fondateur de la ville, dans l’espoir de transformer le manoir de deux étages sur neuf acres surplombant South Lake Triplet en une retraite tranquille pour ses résidents.

Mais aujourd’hui, le prix estimé pour rénover cette maison délabrée de 1953, conçue par le célèbre architecte James Gamble Rogers II dans le style colonial, a atteint 16 millions de dollars.

Cela représente un montant équivalent aux deux tiers du budget annuel du fonds général de Casselberry. Et cela a placé la ville du comté de Seminole, qui compte un peu plus de 30 000 habitants, devant un véritable dilemme.

La ville doit-elle poursuivre ses travaux au nom de la préservation du patrimoine historique ? Ou doit-elle envisager de vendre la maison familiale de Hibbard Casselberry à un promoteur ?

« La propriété est magnifique et son histoire est importante », a déclaré le commissaire Chad Albritton lors d’un atelier controversé de la commission municipale le 12 août. « Mais il s’agit potentiellement de 16 millions de dollars… Et je me demande si l’excédent de la propriété pourrait apporter un meilleur rendement à la ville… Je pense que nous devons mettre ce bien entre les mains de nouveaux résidents qui apporteraient plus d’investissements et plus de richesses à la ville. »

Mais Deborah Bauer, présidente de la Society for Historic Casselberry, a déclaré qu’elle était « franchement offensée » que quiconque dans la ville envisage de vendre la maison historique, initialement surnommée « Brightwater » par les Casselberry pour les reflets projetés sur le lac.

« L’idée de détruire la maison pour la construire est incroyablement à court terme et irresponsable », a-t-elle déclaré. « Il y avait un accord de bonne foi selon lequel, lorsque la propriété serait achetée à la famille, le terrain et la maison seraient préservés. C’est un bien dont tout le monde devrait profiter. »

L’histoire de Brightwater remonte au milieu du 20e siècle, lorsque Hibbard Casselberry a acheté des centaines d’acres entourant la chaîne de lacs Triplet grâce à une fortune faite dans une entreprise de culture de fougères et de construction de maisons près de l’US Highway 17-92.

Lui et d’autres ont imaginé une ville portant son nom, et sans impôts fonciers. En 1940, la ville de Casselberry a été constituée en ville. Hibbard Casselberry a exercé deux mandats en tant que maire, puis en tant que membre du conseil municipal.

En cours de route, Hibbard a construit Brightwater. Il y a vécu jusqu’à sa mort en 1969, à l’âge de 76 ans. Quelques années plus tard, les impôts fonciers ont finalement été versés à Casselberry.

Rogers II, le concepteur de Brightwater et neveu de l’architecte encore plus célèbre John Gamble Rogers, a également conçu le bâtiment de la Cour suprême de Floride de style néo-grec à Tallahassee, construit en 1948.

Mais il était peut-être plus connu pour son travail à Winter Park, la ville où il résidait, notamment pour la célèbre maison Casa Feliz de 1933 située près de North Interlachen Avenue. En 2001, une organisation à but non lucratif, Friends of Casa Feliz, a collecté des fonds pour déplacer la célèbre maison à son emplacement actuel, propriété de la ville, près de North Park Avenue.

La Casa Feliz a depuis été louée pour des événements après avoir été restaurée dans son état d’origine. La ville de Casselberry espère que Brightwater connaîtra le même sort.

Ainsi, en juillet 2021, la ville a acheté la maison de 7 000 pieds carrés et 8,9 acres au large de South Lost Lake Lane près de Saza Run pour un peu moins de 1,3 million de dollars. Le plan consistait à utiliser des subventions de l’État et des dons privés, ainsi que des fonds de la ville, pour moderniser la propriété afin qu’elle fonctionne comme un petit centre d’événements, avec un jardin botanique environnant, une aire de jeux, une véranda et un quai donnant sur le lac voisin.

Selon un plan conceptuel de 2021 commandé par la ville, les rénovations ont été estimées à près de 8,3 millions de dollars. La maison avait besoin d’un toit, pour lequel la ville a récemment dépensé 200 000 $, ainsi que de travaux électriques, de remplacement des systèmes de climatisation et de chauffage et de nombreuses autres améliorations.

Cependant, lors de la réunion de cette semaine, le directeur municipal Randy Newlon a estimé que le coût de rénovation d’aujourd’hui pourrait presque doubler cette estimation antérieure, principalement en raison de l’inflation et des dépenses liées au maintien de l’intégrité historique de la maison.

Albritton, seul démocrate au sein du conseil d’administration non partisan, a refusé. Ses collègues républicains, pour la plupart, ont appelé à maintenir le cap.

Le commissaire Mark Busch a déclaré que c’était une « mesure de bon sens » de préserver la maison.

« La ville de Casselberry ne possède pas beaucoup d’atouts liés à son histoire », a déclaré Busch. « C’est la maison de notre fondateur… Absolument, cela va être difficile [to restore it]. Mais les bonnes choses dans la vie sont difficiles à faire.

Il a été rejoint par le commissaire Anthony Aramendia et le maire David Henson pour soutenir fermement la rénovation de la propriété.

Les commissaires ont ensuite décidé à l’unanimité que la ville engagerait un cabinet d’architectes spécialisé dans la rénovation de propriétés historiques. Il lui sera demandé de fournir un rapport détaillé avec les travaux à effectuer et une estimation du coût total avant qu’une décision finale ne soit prise.

La commissaire Nancy Divita, la seule commissaire qui ne faisait pas partie du conseil d’administration lorsque la ville a acheté Brightwater, a déclaré cette semaine qu’elle accueillait favorablement le rapport d’un architecte. Elle souhaite également rencontrer les résidents pour recueillir leurs commentaires.

« Je suis encore en train de me faire une opinion », a déclaré Divita. « J’apprécie certainement la riche histoire de la ville de Casselberry. C’est une belle propriété… Mais cela ressemble à des vacances de rêve pour lesquelles nous avons fait un dépôt. Puis l’inflation frappe, et maintenant les vacances de rêve sont hors de portée. Est-ce la bonne chose à faire pour nous de continuer, ou devrions-nous mettre la propriété en surplus ? Je ne sais pas. »

Albritton, qui a voté pour l’achat de Brightwater en 2021, a déclaré qu’il avait maintenant des doutes en raison de l’augmentation des coûts et du risque d’engager des dépenses de rénovation que la ville ne pourrait pas se permettre en cas de ralentissement économique.

« Nous nous rendons compte que ce n’est pas réalisable comme prévu », a-t-il déclaré.

Mais pour certains, les émotions entourant Brightwater signifient plus que des dollars et des cents.

Brenda Hendricks, qui vit en face de Brightwater, a déclaré qu’elle « tremblait parce qu’elle était tellement en colère » face aux suggestions de Casselberry de vendre la propriété historique pour la développer.

« Cette maison ne raconte pas seulement l’histoire de Casselberry, c’est aussi l’histoire de John Gamble Rogers », a-t-elle déclaré. « Elle doit être préservée. C’est ainsi que le monde était. »