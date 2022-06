Casse-Noisette, Sadisme et Comptabilité – The New York Times

Pour se divertir, le médecin invite à dîner de riches connaissances et les humilie. Les invités supportent cet abus parce qu’ils sont récompensés par des cadeaux coûteux – un collier d’émeraude, un briquet en or, etc. Le médecin intensifie l’avilissement à chaque fête, essayant de calculer le taux de change précis entre la dignité humaine et les bibelots. Qu’est-ce qui le pousse à le faire ? Une phrase de « Philoctète » me vient à l’esprit : « Une fois que les hommes ont appris à faire éclore des crimes pervers, ils ne peuvent s’empêcher d’être à nouveau des criminels. »

Lisez si vous aimez : Roald Dahl, jeux d’argent, Lawrence Osborne, salles d’évasion, le film de Luis Buñuel « L’ange exterminateur »

« Peur et tremblement » par Amélie Nothomb, traduit par Adriana Hunter

Fiction, 1999