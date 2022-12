Casse-Noisette orne les scènes de l’Okanagan – Kelowna Capital News

La Mission Dance Company présente sa production annuelle enchanteresse de Casse-Noisette sur les scènes de l’Okanagan.

Mettant en vedette leurs danseurs accomplis et passionnés, un arbre de Noël magique et plus grand que nature ainsi qu’une narration qui améliore la compréhension de l’histoire classique, se déroule le 20 décembre à Vernon.

Mission Dance Company rend cette tradition de vacances adaptée aux enfants mais divertissante pour toutes les générations.

La production présente la danse spectaculaire de l’artiste invité de renommée internationale Kealan McLaughlin avec son athlétisme et son talent artistique dynamiques, ainsi que les impressionnants jeunes danseurs alors qu’ils remplissent la scène sur leurs orteils, laissant tout le monde se demander comment ils peuvent équilibrer et virevolter sur juste la pointe. de leurs chaussures pointues spéciales.

L’histoire a tellement de personnages à apprécier; c’est amusant, plein de suspense, beau, excentrique, gentil, ridicule, espiègle et charmant.

Le spectacle a lieu le mardi 20 décembre au Vernon and District Performing Arts Center à 19h30.

Brendan Shykora

