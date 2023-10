Cassadaga approuve le calendrier des événements de Wilson Endurance Sports | Actualités, Sports, Emplois

CASSADAGA — Une entreprise florissante à Cassadaga poursuivra son partenariat avec le village à l’avenir.

Wilson Endurance Sports a soumis huit événements à l’approbation du conseil d’administration du village de Cassadaga, qui ont été approuvés à l’unanimité lors d’une récente réunion. Les événements s’étendront sur la majeure partie de 2024, du Frozen 50K le 3 février pour lancer le programme, et se terminant par le triathlon KBR le 14 septembre. Le programme comprend également trois parties de la Summer Tri Series, fixées au 5 juin. 3 juillet et 7 août ; le Frickin’ Hot 50K le 3 août ; le triathlon Cassadaga Kids le 10 août ; et l’événement annuel CassadagaMan prévu pour le 31 août.

Les propriétaires Mark et Tonia Wilson ont chacun démissionné de leurs fonctions au sein du gouvernement local de Cassadaga au cours de l’année écoulée, car ils ont tous deux été soumis à des critiques publiques pour avoir des conflits d’intérêts au service de la communauté tout en profitant de leur entreprise.

Cependant, Wilson Endurance Sports a directement contribué plus de 23 000 $ à la communauté depuis le début des événements, remontant à 2018. L’année dernière, Wilson Endurance Sports a fait don de 3 100 $ à diverses entités du village, dont 1 425 $ à la police des pompiers du comté de Chautauqua et 1 075 $ à la Garde-manger Cassadaga.

À noter également lors de la récente réunion du conseil d’administration du village, le programme de plage du village a accueilli 3 115 invités pour la saison. La plage a également accueilli 2 500 invités pour l’année, à l’exclusion des événements Wilson Endurance Sports, avec 1 210 invités supplémentaires des événements Wilson Endurance Sports, tels que le Cassadaga Man et divers triathlons. Au total, plus de 6 800 personnes ont visité la plage cet été. Parmi ces visiteurs, seuls deux blessés ont été signalés, sans qu’aucun sauvetage n’ait été nécessaire ni aucun incident de vandalisme.

Le village poursuit également les discussions concernant les bains publics de la plage. L’administrateur Bill Astry et le superviseur du ministère des Travaux publics, Sam Alaimo, ont inspecté les bains publics et travaillent sur un plan.

Lors de la récente réunion, un rapport mensuel du service d’incendie de Cassadaga a également été partagé. Au cours du mois d’août, le service d’incendie de Cassadaga a répondu à 16 appels de service médical d’urgence, trois appels d’incendie et une activation d’alarme pour un total de 20 appels au cours du mois. Dix autres appels d’entraide ont reçu une réponse.

La Commission a également approuvé l’embauche d’Andrew Apthorpe comme travailleur saisonnier au taux horaire de 15,50 $. Apthorpe a été interviewé par le maire Bill Dorman et l’administrateur Bill Astry.

Des demandes ont également été approuvées pour que la Cassadaga Valley Midget Football League utilise les terrains de balle Johnny Fessenden pour un événement Trunk-or-Treat le 24 octobre, et pour que l’American Legion commence les ventes d’alcool à 8 heures du matin le 8 octobre, le matin de le match des Buffalo Bills à Londres.







