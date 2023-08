Casquette Inde "Très facile à obtenir" Maintenant : l’ex-pacer demande à l’équipe de surveiller la tendance

L’ancien stimulateur indien Atul Wassan a déclaré qu’obtenir une casquette indienne était devenu « très facile » pour les joueurs maintenant. Sa déclaration intervient après que l’Inde a décidé de tester son équipe avec certains changements. Alors que Virat Kohli et Rohit Sharma ainsi que d’autres joueurs seniors se sont reposés dans deux des trois ODI contre les Antilles et n’ont pas été inclus dans la série T20I contre les Caraïbes, leur absence a donné aux jeunes une chance de figurer dans l’équipe nationale. La tournée de l’Inde aux Antilles a vu des personnalités comme Mukesh Kumar, Tilak Varma et Yashasvi Jaiswal.

L’Inde jouera désormais contre l’Irlande dans une série de trois matchs T20I. Jasprit Bumrah dirigera une équipe de jeunes sur la tournée. Rinku Singh et Jitesh Sharma font partie des nouveaux visages qui ont été nommés dans l’équipe.

« La casquette indienne est devenue très facile à obtenir. Nous devrions surveiller cela. Je pense que les bons joueurs devraient avoir une chance. Il y a tellement d’équipes en T10, T20, 50-over ou etc. Je pense que la plupart des joueurs ont la chance de jouer pour le pays », a déclaré Wassan Inde.com.

Le stimulateur indien Bumrah fera son retour au cricket international après une interruption de 11 mois. Il s’est récemment remis d’une opération au dos.

« Je pense que la blessure au dos est telle que l’effort qu’il fournira sera visible. S’il se retient, il augmente sa carrière. S’il obtient la même intensité et se blesse à nouveau, alors tout ce qu’il a réalisé avec cela action, cette blessure devait arriver », a déclaré Wassan.

L’ancien stimulateur indien, cependant, pense que Bumrah ne pourrait plus atteindre son apogée.

« Si vous vous reformez, vous pourrez mieux jouer. Je veux qu’il revienne, mais je ne pense pas qu’il atteindra son apogée comme nous l’avons vu », a déclaré Wassan.