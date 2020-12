Les écouteurs sans fil Noise Defy avec annulation active du bruit (ANC) ont fait leurs débuts en Inde avec les cinq nouveaux produits audio Noise. En plus de ses tout premiers écouteurs, la société basée à Gurugram se lance également dans le segment des haut-parleurs Bluetooth sans fil avec Noise Defy. Il existe un autre casque circum-aural abordable de Noise, à savoir Noise One. Dans le cadre de sa série Tune, la société indienne de produits audio et portables a également lancé trois écouteurs sans fil, à savoir Tune Sport 2, Tune Elite Sport et Tune Active Plus. Tous les produits sont actuellement répertoriés sur le site Web de Go Noise India, tandis que certains appareils sont disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui.

À partir de Noise Defy, les écouteurs circum-auriculaires disposent du mode ANC pour éliminer les sons extérieurs pour une expérience musicale plus améliorée. L’appareil comprend en outre des pilotes de 40 mm pour fournir une qualité sonore élevée pendant 30 heures de lecture de musique (jusqu’à 20 heures de lecture avec le mode ANC). De plus, les écouteurs Noise Defy disposent également d’une prise audio pour permettre aux utilisateurs de lire de la musique via une connexion filaire. Les écouteurs sont compatibles avec Apple Siri et Google Assitant pour les commandes vocales. Les autres fonctionnalités comprennent un microphone intégré, des commandes en ligne pour activer l’ANC et gérer le volume, Bluetooth v5 et une portée de connectivité de 10 mètres. Le Noise Defy est livré avec une étiquette de prix de Rs 5,499, et le produit comprend un étui de transport en cuir de qualité supérieure.

Les écouteurs Noise One disposent également de haut-parleurs de 40 mm mais sans mode ANC. Les écouteurs circum-auriculaires utilisent la technologie Tru Bass pour offrir une qualité sonore de basse percutante. La conception ergonomique du Noise One avec une rotation à 90 degrés et une fonction de pliage rendrait l’appareil facile à transporter. Le produit est équipé de Bluetooth v5.0 ainsi que de plusieurs options de modes de couplage telles que le mode auxiliaire et la carte TF. Les autres fonctionnalités incluent un micro intégré, la prise en charge de Siri et de Google Assistant et une plage de connectivité de 10 mètres. Le prix des écouteurs Noise One en Inde est fixé à 1299 Rs, et ils sont disponibles dans les options de couleur Calm Blue, Soft Black, Serene White et Warm Beige. La vente d’écouteurs via Flipkart débutera le 5 décembre.

Avec le Noise Vibe, la société entre enfin sur le marché des haut-parleurs Bluetooth sans fil. Le haut-parleur portable est au prix de Rs 1299 et disponible en quatre options de couleur: gris pierre, vert olive, beige rose et noir minuit. Le haut-parleur est censé fournir 9 heures de lecture de musique, et il offre également une option de connectivité filaire via un port auxiliaire. On dit que la construction compacte de forme carrée du haut-parleur le rend portable, et l’appareil a également un indice IPX7 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Les autres caractéristiques comprennent une portée de connectivité de 10 mètres, Bluetooth v5.0 et une batterie de 1800 mAh. L’appareil prend près de deux heures pour se recharger complètement. De plus, il mesure 76x76x91mm et pèse 209 grammes. The Noise Vibe sera mis en vente sur Amazon le 4 décembre et Flipkart à partir du 5 décembre.

Lancement du haut-parleur Noise Vibe en Inde

Les écouteurs sans fil Tune Sport 2 sont livrés avec des crochets d’oreille pour assurer le meilleur ajustement même pendant la course. Les écouteurs offrent six heures de lecture de musique et ont un indice IPX4 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Les autres fonctionnalités incluent une latence de 85 ms, Bluetooth v5.0, une portée de 10 mètres et des commandes en ligne pour activer les assistants vocaux ou gérer le volume. Le Noise Tune Sport 2 a un prix de Rs 799, et leur vente via Amazon commencera le 4 décembre. Passant au Tune Elite Sport, l’appareil est proposé dans de nouveaux modèles et quatre options de couleurs: Zesty Lime, Brisk Blue, Lively Black et Vivid Red. Les écouteurs de type tour de cou ont une classification IPX5 et Bluetooth pour la connectivité. Le prix des écouteurs dans le pays est fixé à 1099 Rs et ils seront disponibles à l’achat à partir de décembre via Flipkart.

Le dernier sur la liste est les écouteurs Tune Active Plus. Bien que de nombreux détails sur le produit ne soient pas clairs, la société indique que les options de couleur des écouteurs incluent le violet grenat, le bleu saphir et le vert jade. Le prix des écouteurs Tune Active Plus en Inde est fixé à 1299 Rs et la vente commence aujourd’hui.