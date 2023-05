Casque de réalité mixte d’Apple : à quoi s’attendre de la grande révélation de la WWDC

Le prochain gros produit d’Apple devrait coûter 3 000 $, reposer sur votre visage et devoir être attaché à une batterie. Quoi que ce soit casque VR attendu finit par être, on ne sait pas immédiatement ce qu’il fera ou à qui il s’adresse. Le casque Reality Pro, comme il devrait s’appeler lorsqu’il sera probablement dévoilé chez Apple Conférence des développeurs WWDC le 5 juin, est le plus grand nouveau produit d’Apple en près d’une décennie. C’est aussi totalement différent de tout ce qu’Apple a jamais fait auparavant.

Casques VR ont été une technologie grand public standard pendant des années, et votre famille, ou les familles que vous connaissez, en ont peut-être déjà une dans un coin. Ils sont utilisés pour Jeux, aptitudecollaboration créative, même le théâtre. Pourtant, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des technologies aberrantes, pas suffisamment connectées aux téléphones, tablettes et ordinateurs portables que la plupart d’entre nous utilisons au quotidien.

Apple pourrait changer cela. Et bien sûr, ne vous attendez pas au mot « métaverse » à prononcer ne serait-ce qu’une seule fois. Le métaverse est devenu Le mot à la mode de Meta pour imaginer son avenir de AR et VR. Apple aura son propre pitch parallèle, voire unique.

Une connexion à tout?

je couple mon Quête 2, de Meta, à mon téléphone, et il reçoit mes SMS et mes notifications. Je le connecte à mon Mac pour lancer des moniteurs supplémentaires autour de mon bureau à l’aide d’une application appelée Immersed. Mais la réalité virtuelle et la réalité augmentée ne se sentent pas souvent étroitement liées aux appareils que j’utilise. Ils ne sont pas transparents dans la façon dont ma montre se sent lorsqu’elle est utilisée avec un iPhone, ou les AirPod se sentent lorsqu’ils sont utilisés avec un iPad ou un Mac.

Apple a besoin de ce casque pour relier tous ses appareils, ou du moins faire un bon effort de démarrage. Les rapports indiquent que le casque exécutera des applications iPad sur ses écrans 4K intégrés, suggérant un écosystème d’applications commun. Il est également possible que l’Apple Watch soit un périphérique clé, suivant la forme physique et agissant également comme un accessoire de contrôle de mouvement vibrant.

La réalité virtuelle est une expérience autonome, mais la réalité mixte – sur laquelle le casque d’Apple devrait s’appuyer fortement – ​​utilise des caméras pass-through pour mélanger les choses virtuelles avec la vidéo du monde réel. Dans le cas d’Apple, ses propres appareils pourraient agir comme des accessoires spatialement liés, en utilisant des claviers et des écrans tactiles et des moyens d’afficher des écrans virtuels issus d’écrans réels.

Le casque attendu d’Apple est censé être autonome, un appareil autonome comme le Quest 2 et le Quest Pro. Mais cette interconnectivité, et sa position dans l’écosystème connecté d’Apple, est une grande opportunité et un gros point d’interrogation.

Cependant, Apple a une grande longueur d’avance sur la RA : son écosystème iOS prend en charge la RA depuis des années, et l’iPhone et l’iPad Pro ont déjà scanners lidar à détection de profondeur qui peut cartographier les pièces d’une manière que le casque d’Apple devrait reproduire. Apple pourrait mettre l’accent sur le fait de rendre ses outils AR existants sur d’autres appareils plus utilisables et visibles grâce à une nouvelle interface.

Le responsable de la RA d’Apple, Mike Rockwell – la personne qui devrait diriger le développement de ce nouveau casque – m’a dit lors d’une conversation sur la RA en 2020 que « la RA a un énorme potentiel pour être utile aux gens dans leur vie à travers les appareils qui existent aujourd’hui, et les appareils cela peut exister demain, mais nous devons nous assurer qu’il réussisse. Pour nous, la meilleure façon d’y parvenir est d’activer notre écosystème d’appareils, afin qu’il soit un endroit sain et rentable où les gens peuvent investir leur temps et effort. »

Le Quest Pro et d’autres casques prennent déjà en charge le suivi des mains. Apple va-t-il affiner la technologie ? Méta

Comment le contrôlons-nous ?

Je suis moins curieux de l’affichage du casque Apple – qui semble extrêmement prometteur avec une résolution 4K possible par œil et un écran Micro OLED – et plus concentré sur la façon dont Apple résout ce que nous faisons avec nos mains.

Les interfaces en réalité virtuelle et en réalité augmentée sont un travail en cours. La réalité virtuelle a eu tendance à s’appuyer sur des contrôleurs de jeu divisés pour la plupart des entrées, avec un suivi manuel facultatif (et en constante amélioration) qui n’est toujours pas perfectionné.

Apple ne devrait pas avoir de contrôleur du tout avec son casque Reality Pro. Au lieu de cela, il utilisera probablement les deux suivi de l’oeil et le suivi manuel pour créer un style d’interface plus précis et éventuellement rationalisé qui pourrait accélérer le ciblage des actions prévues. Le suivi oculaire fonctionne déjà de cette façon, parfois, dans les casques qui l’utilisent : PlayStation VR 2 a des jeux qui utilisent le suivi oculaire pour contrôler les menus.

L’accessibilité est une grande question ici. Les choix de conception d’Apple sont souvent très soucieux de l’accessibilité, et les casques VR et AR reposent souvent sur des mouvements oculaires ou physiques des mains qui ne sont pas toujours faciles pour tout le monde. Le contrôle vocal est une option possible ici, ou peut-être que certaines fonctions connectées à Apple Watch qui améliorent la précision des gestes et offrent des commandes tactiles pourraient également être dans les cartes. Je ne sais pas. Apple a déjà ajouté des commandes gestuelles à des fins d’accessibilité sur l’Apple Watch, donc la porte est ouverte.

Beaucoup de gestes de la main en VR me semblent compliqués et impliquent beaucoup de mouvements. Apple peut-il créer un langage gestuel aussi intuitif et aussi simple que le multitouch sur iPhone et iPad ? C’est un gros obstacle.

Supernatural est une application de fitness VR populaire pour Meta Quest 2 depuis des années. Dans

Mise en forme

La réalité virtuelle a déjà été un moyen étonnamment efficace outil de remise en forme pendant des années. Apple pourrait cependant aborder tout un tas d’opportunités qui pourraient ouvrir le paysage beaucoup plus loin.

J’ai utilisé Beat Saber et Surnaturel sur le Quest 2 depuis des années comme options d’exercice à domicile, mais le Quest 2 (et la plupart des casques VR) ne sont pas conçus pour la forme physique. Les pièces faciales en mousse et en silicone transpirent, le matériel peut sembler étrangement équilibré, et aucune entreprise n’a encore vraiment déployé d’efforts ciblés pour fabriquer des couvre-chefs qui visent la respirabilité et le confort comme un équipement de sport. Il existe de nombreux tiers Accessoires de quête cela aide, mais cela ressemble toujours à une situation imparfaite.

C’est la timonerie d’Apple. Après avoir conçu l’Apple Watch, les AirPods et, plus récemment, le Regarder Ultra de nouvelles sangles, concevoir des matériaux et un design qui pourraient se sentir mieux pendant les entraînements semble être un objectif réalisable. Si le Reality Pro ressemble à un meilleur équipement d’entraînement, il pourrait également inspirer les autres à investir dans de meilleurs designs.

Apple devrait et pourrait intégrer l’Apple Watch et le suivi de la condition physique et de la santé dans les fonctions du casque. Le Quest 2 peut également le faire dans une certaine mesure, mais la plupart des montres intelligentes et des trackers de fitness, comme Fitbit, n’ont pas encore de connexions profondes avec les casques VR. Ils devraient, et encore une fois, introduire une relation portable claire entre la montre et le casque ressemble à un pont en retard.

De toutes les choses que j’essaie d’imaginer qu’Apple place un casque coûteux dans la vie des gens, un appareil de fitness me vient à l’esprit comme une proposition beaucoup plus probable qu’un gadget de jeu. Peu de gens possèdent du matériel de gym ou ont de la place pour cela. Les casques pourraient-ils remplir ce rôle ? Je pense qu’ils pourraient. Pour moi, ils le font déjà, parfois.

Apple se concentrera-t-il uniquement sur en faire un excellent écran portable ?

Je commence à me demander si le premier objectif d’Apple avec Reality Pro est peut-être simplement de créer une excellente expérience audio/vidéo. J’ai pensé que les lunettes VR/AR devaient éventuellement être des « écouteurs pour vos yeux », aussi faciles à utiliser et aussi bons que les écouteurs le sont maintenant. Les casques VR et AR que j’ai utilisés sont loin d’être des écrans parfaits, à l’exception du très cher Varjo XR-3. Apple pourrait-il réussir à faire du Reality Pro un casque qui ressemble et sonne assez bien pour vraiment vouloir regarder des films en?

Certains rapports selon lesquels le casque Apple exécute des applications iPad, et que peut-être l’iPad Pro avec sa matrice lidar/caméra est en fait le « kit de développement » pour le casque, me font me demander si le casque ressemblera à une extension portable d’iOS plutôt qu’à une toute nouvelle expérience.

L’intérieur du Vive XR Elite : les ajustements de prescription permettent à un large champ de vision de s’adapter… mais pas aussi large que le mien. Scott Stein/Crumpe

Et mes lunettes ?

Les casques VR et AR ne me facilitent pas la vie mes propres lunettes. Certains matériels s’adaptent directement sur mes propres grosses lunettes, et d’autres non. Au fur et à mesure que les casques deviennent plus petits, beaucoup d’entre eux essaient d’ajouter des dioptries de réglage de la vision directement dans le matériel – comme le Vive XR Elite – ou d’ajouter des inserts de prescription en option.

Peut-être qu’un jour nous aurons des lunettes AR qui doubleront nos propres lunettes de tous les jours, et Apple pourra se transformer en un magasin d’optique Warby Parker pour ses accessoires de lunettes au détail. En attendant, ces casques parfois allumés doivent également fonctionner sans être gênants. Dois-je commander des verres correcteurs ? Et comment? Et répondront-ils à mes besoins ? C’est une grande responsabilité pour les fabricants de VR/AR, et j’ai constaté que certaines des options d’insertion ne répondent pas à mes besoins en matière de myopie.

Quelles sont les applications qui tuent ?

Enfin, bien sûr, je suis curieux de savoir comment ce casque est défini. La Quest 2 est une console de jeu avec des avantages. Le Quest Pro était destiné au travail. Le PlayStation VR 2 est une extension PS5.

L’iPhone était d’abord un navigateur, un iPod et un appareil de messagerie. L’iPad voulait être un moyen facile pour les utilisateurs de lire et de consulter le Web. L’Apple Watch était un appareil de fitness, un iPod et un communicateur de poignet. Comment sera positionnée la version 1 du casque Apple Mixed Reality ?

Apple a d’abord mis une tonne d’extras dans l’Apple Watch, presque pour tester les possibilités : une télécommande d’appareil photo, un moyen virtuel d’envoyer des tapotements et des gribouillis d’amour, des mémos vocaux. Les rapports sur un FaceTime basé sur un avatar, des sports immersifs multi-écrans et peut-être des versions immersives 3D des cartes déjà compatibles 3D d’Apple sont des débuts clairs. L’application collaborative Freeform d’Apple pourrait être présentée comme un lieu de travail de réalité mixte, et les films pourraient être regardés dans un théâtre virtuel, d’une manière que les casques VR permettent depuis des années (mais peut-être ici avec un affichage et un son encore meilleurs). Les applications d’amélioration de l’habitat pour iPhone et iPad compatibles AR, les applications de numérisation 3D et les jeux pourraient être transférés, en s’appuyant sur des fonctions AR de numérisation lidar similaires dans le casque. Les entraînements de fitness Apple pourraient clairement être importants. Jouer ? Avec Arcade, ou certains partenaires de la première heure, bien sûr.

L’un d’entre eux suffira-t-il ? Apple définira-t-il un territoire qui a actuellement du mal à se définir au-delà du jeu ? Ce premier casque n’est peut-être pas celui que la plupart des gens achètent, mais il pourrait être celui qui tente de définir des orientations claires pour le développement au-delà du jeu. Avec Le casque de Samsung et Google à l’horizon, et peut-être beaucoup plus après cela, ces appareils commenceront à se réinventer à mesure qu’ils deviendront de plus en plus connectés au téléphone et portables. Apple pourrait avoir une première chance de façonner ce récit … ou, si ce n’est pas le cas, d’autres auront une chance après Apple. Nous en saurons probablement plus, ou au moins nous aurons un aperçu rapide, à la WWDC.