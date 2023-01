Casque de réalité mixte Apple désormais attendu au printemps ou plus tard : Kuo

Pomme Le casque de réalité mixte tant attendu pourrait être annoncé au plus tôt au printemps, selon Ming-Chi Kuo, analyste en chef de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. dit sur Twitter.

Ming-Chi Kuo, analyste Apple chez TF International, avait initialement prédit en juin qu’Apple annoncerait un casque de réalité mixte d’ici la fin janvier. Mais jeudi, l’analyste très respecté a déclaré qu’il pensait qu’Apple reporterait “l’expédition massive” de tout produit au deuxième ou au troisième trimestre de 2023, citant une combinaison de problèmes mécaniques et logiciels.

Kuo anticipe une annonce lors d’un “événement médiatique printanier ou WWDC basé sur les progrès actuels du développement”. La WWDC est la conférence annuelle des développeurs d’Apple, qui se tient généralement en juin.

Chaque fois qu’il arriverait, le produit créerait une concurrence immédiate pour Meta, anciennement Facebook, qui se concentre sur la construction d’un monde numérique appelé le métaverse et vend ses propres casques de réalité virtuelle de marque Meta.

Le casque d’Apple devrait coûter entre 2 000 $ et 3 000 $ et aura plus de 10 caméras à l’extérieur et à l’intérieur de l’appareil, selon Bloomberg. L’appareil de réalité mixte fonctionnera sur un système d’exploitation appelé xrOSavec des adaptations en réalité mixte des applications Messages, FaceTime et Maps d’Apple, selon Bloomberg.

Une annonce lors de la WWDC a du sens si la société souhaite présenter le casque avec les derniers outils logiciels que les développeurs utiliseront pour créer des applications. La WWDC est l’endroit où Apple dévoile les mises à jour logicielles annuelles et certaines nouvelles fonctionnalités pour les iPhones, iPads, Mac, l’Apple Watch et plus encore, et elle organise des sessions en petits groupes où les développeurs peuvent découvrir les dernières façons d’intégrer leurs applications dans le matériel d’Apple.

Kuo a déjà dévoilé des scoops sur les versions de produits Apple, y compris des informations sur la taille et la conception de l’iPhone X en 2016 avant le lancement du produit. L’analyste d’Apple a également prédit la suppression controversée de la prise casque de la série iPhone 7.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.