Casque bleu et policiers parmi au moins 15 tués lors de manifestations anti-ONU en RDC

Au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées au cours de deux jours de manifestations dans l’est du Congo contre la mission des Nations unies dans le pays, ont annoncé mardi des responsables.

L’ONU a confirmé qu’un soldat de la paix et deux officiers internationaux servant avec la force de maintien de la paix de l’ONU ont été tués et un autre blessé à la base de l’ONU à Butembo dans la province du Nord-Kivu à l’est lorsque “des assaillants violents ont arraché des armes à la police congolaise” et ont tiré sur l’ONU personnel.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que les informations faisant état de victimes civiles, y compris des informations faisant état de soldats de la paix de l’ONU tuant et blessant des civils, feraient l’objet d’une enquête.

Il a déclaré que mardi « des centaines d’assaillants ont de nouveau attaqué des bases de la force de l’ONU, connue sous son acronyme français MONUSCO, à Goma ainsi que dans d’autres parties du Nord-Kivu » alimentées par des propos hostiles et des menaces proférées par des individus et des groupes contre l’ONU, notamment sur les réseaux sociaux.”

“Des foules lancent des pierres et des bombes à essence, pénètrent dans des bases, pillent et vandalisent, et mettent le feu à des installations”, a déclaré Haq. “Nous essayons de calmer le jeu”, notamment en envoyant des forces de réaction rapide, mais rien ne prouve que la violence ait pris fin.

Des manifestants sont vus à Goma mardi. (Michel Lunaga/AFP/Getty Images)

En outre, Haq a déclaré qu’au moins quatre incidents visaient les résidences du personnel de la MONUSCO, qui ont maintenant été transférés dans des camps de l’ONU. Et une foule a également tenté d’entrer dans l’enceinte du Programme des Nations Unies pour le développement plus tôt mardi, mais a été révoltée par des gardes de sécurité, a-t-il déclaré.

Lundi, des manifestants avaient allumé des incendies et forcé l’entrée dans les bureaux de la mission de l’ONU à Goma, accusant les forces de maintien de la paix de ne pas protéger les civils face à la montée de la violence dans la région orientale du Congo. Ils appellent les forces de l’ONU, présentes au Congo depuis des années, à partir.

La police congolaise a déclaré qu’au moins six personnes avaient été tuées à Goma lundi et huit civils à Butembo.

Plus tôt, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a déclaré qu’au moins cinq personnes avaient été tuées et environ 50 blessées lundi.

Les manifestants ont blâmé les coups de feu tirés par les casques bleus pour les morts.

Escalade de la violence

L’est du Congo, riche en minéraux, abrite une myriade de groupes rebelles et la sécurité de la région s’est détériorée malgré une année d’opérations d’urgence menées par une force conjointe des armées du Congo et de l’Ouganda. Les civils de l’Est ont également dû faire face à la violence des rebelles djihadistes liés au groupe État islamique.

Le porte-parole du gouvernement n’a pas dit ce qui a causé les morts mais a décrit la réponse des forces de sécurité et des casques bleus comme “des coups de semonce pour disperser les manifestants et empêcher toute attaque contre la base et les installations de la @MONUSCO”, a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

« Le gouvernement a donné instruction aux forces de sécurité de prendre toutes les mesures pour assurer un retour au calme et la reprise normale des activités à Goma », a-t-il déclaré. Il a également réitéré que des mesures sont déjà prises pour le retrait des forces de maintien de la paix.

Les soldats congolais répondent aux manifestations à Goma mardi. (Michel Lunaga/AFP/Getty Images)

En juin 2021 et juin 2022, la mission de maintien de la paix a fermé son bureau dans les régions congolaises du Kasaï central et du Tanganyika. La mission compte plus de 16 000 personnels en uniforme au Congo, selon l’ONU.

Les manifestations ont lieu alors que les combats se sont intensifiés entre les troupes congolaises et les rebelles du M23, forçant près de 200 000 personnes à fuir leurs foyers. Les forces du M23 ont montré une puissance de feu et des capacités de défense accrues, selon un rapport de Human Rights Watch.

Le chef par intérim de la MONUSCO Khassim Diagne et le porte-parole de l’ONU Haq ont condamné les meurtres de membres du personnel de l’ONU. Haq a déclaré que le chef du maintien de la paix de l’ONU, Jean Pierre Lacroix, qui est actuellement au Mali, se rendra au Congo “à la première occasion”.

Mardi, des policiers et des soldats montent la garde devant un complexe de maintien de la paix des Nations Unies à Goma. (Arlette Bashizi/Reuters)

Diagne a décrit la violence contre l’ONU comme “absolument inacceptable” et “contre-productive” compte tenu de la mission de la MONUSCO de protéger les civils, de dissuader les groupes armés et de renforcer les capacités des institutions et des services de l’État.

Haq a répondu à une question demandant si l’effort de l’ONU avait été un échec parce que des groupes armés parcourent toujours le pays en disant “notre présence a fourni une protection mais elle n’a pas résolu le problème” qui implique la région et des groupes armés en lice pour le contrôle des minéraux et des ressources -régions riches.

Dans ce cadre, a-t-il dit, l’ONU a “fait de son mieux” pour s’assurer que la vie et les libertés fondamentales des gens ne leur sont pas enlevées.

Haq a déclaré que l’ONU avait prévu de retirer sa force de maintien de la paix et même de se retirer du Congo, mais “nous sommes restés parce que la situation sur le terrain est bien trop dangereuse pour que nous envisagions de partir et de mettre autant de personnes en danger”.