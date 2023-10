Casque Apple Vision Pro de deuxième génération en début de développement

Alors que les ingénieurs logiciels d’Apple préparent VisionOS pour ses débuts publics Avant le lancement du tout premier casque de réalité mixte Apple Vision Pro au début de l’année prochaine, des travaux sont déjà en cours sur la version de deuxième génération de l’appareil.

Selon Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter hebdomadaire Power On Dimanche, « Chez Apple, les employés chargés des logiciels et des opérations préparent le Vision Pro pour ses débuts. Le matériel lui-même est prêt à fonctionner depuis des mois, permettant au groupe Vision Products – l’équipe derrière l’appareil – de passer aux modèles de nouvelle génération. La société envisage plusieurs options, notamment un modèle bas de gamme et une version plus puissante.

« Les travaux sur le prochain Vision Pro sont encore précoces, mais la société espère rendre l’appareil plus léger et au moins légèrement plus petit. Il pèse actuellement environ une livre, et les tests ont montré qu’il peut sembler trop lourd pour certains utilisateurs, même sur de courtes périodes », dit-il.

Le nouveau casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple associe le contenu numérique au monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.

Construit sur la base de macOS, iOS et iPadOS, visionOS est un nouveau système d’exploitation qui offre des expériences spatiales pour le casque Apple Vision Pro. visionOS propose une nouvelle interface tridimensionnelle qui donne au contenu numérique une apparence et une sensation présentes dans le monde physique d’un utilisateur.