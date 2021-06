Caspian Prince veut continuer à dominer Dash | Nouvelles de course

Le sprinter vétéran Caspian Prince tente de remporter le World Pool « Dash » Handicap pour la quatrième fois après sept tentatives à Epsom samedi.

L’admirable enfant de 12 ans a remporté le prix pour trois entraîneurs différents – Tony Carroll en 2014, Dean Ivory en 2016 et Tony Coyle en 2017.

Il a également terminé trois fois sur le terrain – pour Carroll en 2015 et en 2018 et 2019 pour son entraîneur actuel Mick Appleby.

Le gestionnaire basé à Rutland rapporte que son pilier stable est en bonne forme, bien qu’il aurait préféré un tirage plus élevé que quatre.

« Il est en bon état. J’espère qu’il devrait bien courir », a déclaré Appleby.

« Cependant, il n’a pas le meilleur tirage. Nous aurions pu en faire un meilleur et j’espère qu’il n’y aura pas beaucoup de pluie. »

En revanche, Tim Easterby espère des conditions plus faciles et n’est pas sûr que le nombre élevé de ses deux coureurs – 19 pour Sunday Sovereign et 16 pour Copper Knight – soit autant avantageux qu’avant.

« Vous n’avez pas besoin d’être tiré haut ces jours-ci. Beaucoup de gagnants sont venus de bas récemment », a-t-il déclaré.

« Les deux sont en bonne forme et tant que le sol est bon et pas trop ferme, les deux fonctionneront bien. Le plus doux sera le mieux pour les deux. »

Deux anciens lauréats – Ornate en 2019 et Duke Of Firenze en 2013 – représentent l’entraîneur de Bawtry David Griffiths.

Ornate n’était en action que samedi dernier dans les Listed Achilles Stakes remportés par King’s Lynn, et Griffiths pense que c’est ce dont il avait besoin avant de repartir pour le Dash.

« Il est vraiment bien sorti de la course. Il a eu un bon coup. Il a une bonne note », a déclaré Griffiths.

« Il est en bonne forme, il aime Epsom et je pense que sa course à Haydock la semaine dernière l’aura mis en place samedi. »

Duke Of Firenze, qui a 12 ans, se faufile dans le concours juste en bas et s’enfuit avec un poids plume.

Il a été aussi occupé que jamais et courra pour la 15e fois en 2021, y compris sur ce parcours lorsqu’il était troisième à Recon Mission en avril.

« Il a remporté deux victoires cette année. Il a bien couru et a bien couru à Epsom », a déclaré Griffiths.

« Il n’a pas couru avec brio les deux dernières fois, mais c’est probablement à cause du sol (mou) et il aime Epsom. Il y prend vie. »

Century Dream remporte une troisième victoire dans les Cazoo Diomed Stakes.

Formé par Simon et Ed Crisford, le joueur de sept ans a connu du succès en 2018 et à nouveau l’année dernière lorsqu’il a été organisé à Newbury.

Duke Of Hazzard fait sa première apparition à Epsom, mais les relations s’attendent à ce qu’il gère la piste.

L’enfant de cinq ans, entraîné par Paul et Oliver Cole, est trois fois vainqueur à Goodwood qui a des ondulations similaires.

« Il est dans la meilleure forme de sa vie. Nous sommes très satisfaits de son travail. C’est un cheval bien équilibré donc je pense que la piste lui conviendra », a déclaré Oliver Cole.

Un concurrent fascinant est Maximal, le seul enfant de trois ans sur le terrain.

Le poulain Galileo, entraîné par Sir Michael Stoute, a terminé deuxième derrière deux espoirs classiques, Hurricane Lane (Cazoo Derby) et El Drama (Derby français) dans deux courses sur un mile et quart au printemps. Il descend à un mile étendu pour ce groupe trois.

Il y a quatre pouliches de trois ans dans l’autre groupe trois sur la carte, les Princess Elizabeth Stakes.

Martyn Meade, entraîneur de Statement, pense que l’allocation de 12 livres accordée aux jeunes pouliches pourrait l’aider à prendre le dessus.

« C’est une allocation de poids très généreuse et elle est en grande forme. Je pense qu’elle s’en sort plutôt bien », a déclaré le manieur de Manton.

« C’est une course différente de celle dans laquelle elle a couru auparavant, mais je pense qu’elle peut affronter des pouliches plus âgées. »

Illykato, Nazuna et Thank You Next sont les trois autres, tandis que les plus âgés comprennent deux enfants de cinq ans à Maamora et Posté.