Casper Ruud surmonte Albert Ramos-Vinolas pour atteindre la finale

La tête de série Casper Ruud a produit une performance clinique pour enregistrer une confortable victoire en demi-finale 6-2, 6-0 contre Albert Ramos-Vinolas et atteindre la finale de l’Open de Suisse, ici samedi.

Dans une bataille entre les deux derniers champions lors de l’épreuve ATP 250 sur terre battue en Suisse, Ruud a dominé tout au long. Le Norvégien a cassé le service du champion 2019 Ramos-Vinolas à cinq reprises et n’a pas fait face à un seul point d’arrêt lors de sa propre livraison alors qu’il a remporté une victoire de 62 minutes.

“J’ai très bien joué du début à la fin. J’ai pris un départ parfait pour avoir une avance de 3-0. C’est toujours un joueur difficile à affronter. C’est un gaucher, ce qui complique un peu les choses parfois », a déclaré Ruud après le match.

«C’est un grand combattant, un grand coureur et il fait beaucoup de balles. Aujourd’hui, il a fait quelques fautes directes supplémentaires, mais je mettais aussi la pression sur lui tout le temps, jouant lourd et très intelligent et agressif, donc je suppose que je faisais la bonne chose tout le temps », a-t-il ajouté.

Ruud affrontera la deuxième tête de série Matteo Berrettini lors du match de championnat de dimanche, après que l’Italien ait battu Dominic Thiem 6-1, 6-4.

Ruud et Berrettini visent tous deux leur troisième titre de 2022 et leur deuxième couronne à Gstaad, où les deux finalistes sont également invaincus. Berrettini a triomphé lors de sa seule apparition dans les montagnes suisses en 2018, tandis que Ruud a battu Hugo Gaston pour soulever le trophée lors de sa première apparition à l’événement il y a un an.

«Ce sera certainement difficile. Je connais bien Matteo. Nous n’avons pas grandi ensemble mais ces dernières années, nous avons joué plusieurs fois ensemble. C’est un gars super sympa et il est aussi sur une bonne lancée sur le Tour en ce moment et aussi en Suisse. Nous chercherons tous les deux notre deuxième victoire ici à Gstaad, et ce sera un match intéressant », a déclaré Ruud après sa victoire en demi-finale.

Un départ ultra-rapide de Ruud samedi a vu sa frappe de base lourde gagner une percée sur le service Ramos-Vinolas lors du deuxième match. Cela a donné le ton du match, car le Norvégien a constamment sauté sur toutes les balles courtes offertes par l’Espagnol avec son énorme coup droit.

Une nouvelle pause du service Ramos-Vinolas a permis de décrocher le premier set pour la première tête de série, et il a été tout aussi clinique dans le second alors que l’Espagnol continuait de lutter derrière sa livraison. Ruud a conclu sa victoire après avoir remporté 22/38 points au retour dans une performance globale impressionnante.

Après avoir perdu ses quatre premiers matchs au niveau de la tournée contre Ramos’Vinolas, la victoire de samedi a amélioré le record de la série face à face ATP de Ruud contre l’Espagnol à 3-4.

Le n ° 5 mondial vise son quatrième titre consécutif sur le circuit ATP en Suisse lors de la finale de dimanche, après avoir également soulevé le trophée à Genève en 2021 et 2022 ainsi que l’année dernière à Gstaad.

