Casper Ruud fait tomber Felix Auger-Aliassime dans l’ouverture

Casper Ruud, troisième tête de série, a remporté une victoire en trois sets contre Felix Auger-Aliassime lors du match d’ouverture de la finale de l’ATP dimanche.

Le match a été largement dominé par le service et une pause solitaire dans le septième jeu du deuxième set s’est avérée suffisante pour que le joueur norvégien remporte une victoire de 7-6 (4) et 6-4 contre la cinquième tête de série Auger-Aliassime du Canada.

Ruud, qui a perdu en demi-finale l’an dernier, et le débutant du tournoi Auger-Aliassime affronteront également les têtes de série Rafael Nadal et Taylor Fritz des États-Unis dans le groupe des Verts. Nadal et Fritz se sont affrontés plus tard dimanche.

“Je pense que c’est l’un des meilleurs niveaux auxquels j’ai joué depuis l’US Open”, a déclaré Ruud, qui a perdu la finale à Flushing Meadows face à Carlos Alcaraz. “Les deux derniers mois ont été un peu difficiles, je dois le dire honnêtement, mais vous devez également l’accepter.

“Vous ferez face à des moments difficiles dans votre carrière, et peut-être que ces deux derniers mois en ont été un… Peu importe à quel point vous vous entraînez si vous ne gagnez pas de matchs, alors aujourd’hui a été une grande victoire pour moi.”

Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Andrey Rublev complètent la programmation à Turin.

