Casper Ruud a atteint la finale de l’US Open et s’est rapproché du classement mondial avec une victoire en quatre sets sur Karen Khachanov vendredi.

Ruud a battu le Russe 7-6 (7/5), 6-2, 5-7, 6-2 lors de sa demi-finale et affrontera l’adolescent espagnol Carlos Alcaraz ou l’Américaine Frances Tiafoe lors du match de championnat de dimanche.

Ce sera la deuxième finale du Grand Chelem de la saison pour le numéro sept mondial Ruud après avoir terminé deuxième de Rafael Nadal à Roland-Garros en juin.

Si Alcaraz perd sa demi-finale plus tard vendredi, le Norvégien de 23 ans deviendra le nouveau numéro un mondial la semaine prochaine.

“Ce match d’aujourd’hui était un autre grand match de mon côté. Je pense que nous étions tous les deux un peu nerveux au début, quelques pauses dans les deux sens », a déclaré Ruud qui n’avait jamais dépassé le troisième tour à New York avant cette année.

“Vous devez tenir compte du fait que ce match était probablement le plus gros match de nos deux carrières et bien sûr, il y aura toujours des nerfs.”

Ruud et Khachanov, qui ont éliminé Nick Kyrgios dans un quart de finale en cinq sets, ont échangé un double break chacun dans un premier set décousu.

Cependant, cela s’est terminé par un épanouissement pulmonaire lorsque Ruud est sorti vainqueur d’un rallye de 55 coups pour convertir un troisième point de set dans le bris d’égalité.

Le Norvégien a réussi un double break lors des troisième et cinquième jeux du deuxième set, le concluant en seulement 33 minutes lorsque Khachanov a tiré un long coup droit.

Le médaillé d’argent olympique Khachanov a riposté, passant à deux points de set lors du 12e jeu du troisième set, réduisant le déficit du match lorsque Ruud a enfoui un coup droit paresseux dans le filet.

Ce fut un bref revers, cependant, pour Ruud qui a breaké dans le quatrième set pour mener 2-1, grâce à une passe en coup droit précise, et l’a soutenu avec un autre break pour 4-1.

“Assez humble”

Le Norvégien est passé à trois balles de match et a scellé la victoire grâce à un amorti au bon moment avec Khachanov enraciné au fond du terrain.

“Après Roland Garros, j’étais extrêmement heureux mais en même temps assez humble pour penser que cela pourrait être ma seule finale en Grand Chelem dans ma carrière”, a déclaré Ruud.

« Ils ne viennent pas facilement. Alors me voici quelques mois plus tard – cela semble au-delà des mots à décrire.

Khachanov a qualifié de “fou” le rallye de 55 coups qui a décidé le premier set.

“Je n’ai jamais joué un point comme celui-là auparavant, mais je me sentais pompé et dans le match”, a déclaré le joueur de 26 ans.

«C’était une façon douloureuse de perdre un set. Je me sentais bien après ça mais quelques matchs plus tard… peut-être pas !

Alcaraz est le plus jeune demi-finaliste masculin du Grand Chelem depuis l’Open de France 2005, lorsque Nadal a remporté le premier de ses 22 tournois majeurs.

Le joueur de 19 ans est également le plus jeune demi-finaliste masculin de l’US Open depuis 1990, lorsque Pete Sampras a remporté le titre.

Cependant, l’Espagnol au cape et à l’épée avait besoin de deux passes décisives lors des deux derniers tours pour faire sa première demi-finale au Grand Chelem, passant plus de neuf heures sur le terrain pour voir Marin Cilic et Jannik Sinner.

Contre l’Italien Sinner, il a sauvé une balle de match dans un quart de finale qui s’est étiré sur cinq heures et 15 minutes et s’est terminé jeudi à 2h50 du matin, record du tournoi.

“Je dirais que c’est le meilleur match que j’ai disputé de toute ma carrière”, a déclaré Alcaraz, qui deviendra le numéro un mondial masculin le plus jeune de tous les temps s’il devait continuer et remporter la finale de dimanche.

Tiafoe, le numéro 26 mondial, souhaite devenir le premier finaliste américain du Grand Chelem masculin depuis Andy Roddick à Wimbledon en 2009.

Fils d’immigrés de la Sierra Leone, Tiafoe n’est également qu’à deux victoires de devenir le premier champion afro-américain à New York depuis Arthur Ashe en 1968.

