Casper Ruud donne en retour | ATP Tour

Comment Casper Ruud donne en retour

Un Norvégien participe à son troisième événement annuel consécutif

25 septembre 2024

Stian Engh Casper Ruud est un ambassadeur mondial de W Initiative.

Par Jérôme Coombe

Les activités de Casper Ruud s’étendent bien au-delà des lignes qui délimitent un court de tennis.

Outre ses escapades de golf et sa profonde admiration pour son artiste préféré, The Weeknd, le Norvégien accorde une grande importance à l’autonomisation des enfants par le biais du sport et de l’éducation.

Ruud a assumé le rôle d’ambassadeur mondial de l’Initiative W en 2022 et espère toucher les jeunes en organisant un événement annuel de tennis. La dernière édition a eu lieu le 15 septembre.

W Initiative est une fondation humanitaire qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes d’horizons divers, grâce au soutien de projets en Norvège, ainsi qu’à l’étranger dans des pays comme l’Ouganda et les Fidji.

Pour la troisième année consécutive, le numéro 9 du classement ATP PIF a contribué à faire découvrir le tennis à un public plus large et à interagir avec les adultes de demain. L’occasion était particulièrement chaleureuse cette fois-ci puisque Ruud est retourné dans sa ville natale d’Oslo, où il était autrefois un enfant avec un rêve.

« Avant de venir ici, j’étais conscient des bons résultats sportifs qu’ils avaient obtenus », a expliqué Ruud lors de la récente manifestation. « Après aujourd’hui, je comprends aussi pourquoi. Le travail qu’ils font avec les enfants et les jeunes est incroyable à voir. »







L’événement a eu lieu au Furuset IF Tennis, qui a reçu un don d’un million de NOK (95 000 USD) de W Initiative pour ses principes d’alignement visant à améliorer la qualité de vie et à accroître les opportunités offertes aux jeunes.

Ruud n’était pas le seul grand nom du tennis norvégien à être présent. Son père et entraîneur, Christian Ruud, et son compatriote Viktor Durasovic, qui a partagé une équipe avec Ruud à la United Cup et à l’ATP Cup, étaient également présents pour transmettre leur savoir.

« À chaque fois que nous faisons cela, je me rends compte à quel point le sport peut être une source de joie », a déclaré Gustav M. Witzøe, président et fondateur de W Initiative. « Pour beaucoup de ces enfants, c’est leur première rencontre avec le sport organisé.

« Nous, les adultes, pensons à l’importance du sport pour la cohésion, l’inclusion et l’appartenance. Pendant ce temps, les enfants s’amusent beaucoup, ne réfléchissent pas du tout, ils agissent. »

Ruud, qui a atteint le numéro 2 du classement PIF ATP en 2022, est de retour en action cette semaine en tant que troisième tête de série du Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships à Tokyo. Le joueur de 25 ans est actuellement sixième du PIF ATP Live Race To Turin et affrontera l’Australien Jordan Thompson dans l’espoir d’augmenter ses chances de qualification.