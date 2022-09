Casper Ruud bat Matteo Berrettini pour atteindre les demi-finales

Casper Ruud a atteint les demi-finales de l’US Open pour la première fois mardi, ravivant potentiellement sa querelle amère avec Nick Kyrgios qu’il a un jour décrit comme un “idiot”.

La cinquième tête de série norvégienne a battu l’Italien Matteo Berrettini 6-1, 6-4, 7-6 (7/4) pour faire sa deuxième demi-finale de Chelem de 2022 après avoir terminé deuxième de Rafael Nadal à Roland-Garros.

Le finaliste de Wimbledon, Kyrgios, affrontera Karen Khachanov plus tard mardi en quart de finale.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Fiery Kyrgios et Ruud se sont battus dans une affreuse guerre des mots lorsqu’ils se sont rencontrés au Rome Masters en 2019.

Kyrgios a été pénalisé d’un match pour avoir insulté un juge de ligne, jeté une chaise sur le terrain, fait ses valises, s’est enfui et a été renvoyé.

Il a ensuite été condamné à une amende de 20 000 euros et à des points de classement. Ruud a appelé à l’interdiction de Kyrgios pendant six mois, qualifiant son rival d ‘”idiot”.

Kyrgios a répondu en qualifiant le tennis du Norvégien d'”ennuyeux” et en l’accusant de “voler” des points en disputant une succession d’épreuves discrètes sur terre battue afin d’améliorer son classement mondial.

“Vous ne savez jamais ce qui va sortir de sa raquette ou de sa bouche”, a déclaré Ruud mardi.

– ‘Un peu tendu’ –

“Sur le plan personnel, il n’y a pas vraiment de relation. Je veux dire, on ne s’est pas dit bonjour dans le vestiaire pendant un certain temps, mais on le fait maintenant, donc c’est mieux.

“Il y a eu un moment où c’était probablement un peu tendu après que les choses se soient dites, mais il est venu me voir à la Laver Cup l’année dernière et m’a félicité quand j’ai gagné mon match, ce qui était bien.”

Kyrgios, qui a éliminé le numéro un mondial et champion en titre Daniil Medvedev au troisième tour, tente de devenir le premier Australien à atteindre les demi-finales de l’US Open depuis Lleyton Hewitt en 2005.

Khachanov dispute son troisième quart de finale de Chelem mais n’a pas encore atteint une demi-finale.

“Je pense que Nick a pris des mesures en tant que joueur. Nous savons tous qu’il a un énorme talent, mais cette année, il a prouvé qu’il pouvait gagner de nombreux matchs d’affilée et c’est impressionnant », a déclaré Ruud lors de son entretien sur le terrain.

“De toute évidence, il s’est amélioré et il sera certainement un joueur dangereux. Voyons si ce sera un drame ou non, mais je suis prêt à tout.”

Ruud a breaké cinq fois Berrettini lors de l’affrontement de mardi tout en sauvant sept des neuf balles de break.

Il a couru les deux premiers sets sous le toit du stade Arthur Ashe avant que le demi-finaliste de 2019, Berrettini, n’arrête la pourriture avec une pause de 2-0 dans le troisième.

A LIRE AUSSI : “Je ne sais pas quand je serai de retour”, déclare Rafael Nadal après la sortie de l’US Open

À 2-5, Ruud, 23 ans, a sauvé deux balles de set avant de récupérer et de dominer le jeu décisif.

“C’était un meilleur début de match que jamais auparavant. Tout allait dans mon sens et Matteo n’a pas servi aussi bien que d’habitude », a déclaré Ruud, septième classé, qui pourrait terminer l’US Open en tant que nouveau numéro un mondial.

« J’étais un peu nerveux vers la fin du deuxième set parce que ça allait un peu trop bien.

« Vous pensez que vous pouvez marcher sur l’eau, ce qui n’est pas possible. Le troisième set a été très difficile.

Berrettini, qui a raté Roland-Garros à cause d’une blessure à la main et Wimbledon à cause de Covid, a admis qu’il avait enduré une journée à oublier.

“Je ne peux rien dire de plus que la pire journée du tournoi, probablement au moment le plus important”, a-t-il déclaré.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici