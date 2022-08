Casper Ruud accède aux quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale

La quatrième tête de série, Casper Ruud, de Norvège, s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale jeudi, battant l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 14e numéro 6-7 (4), 7-6 (4), 6-4.

Ruud est la tête de série la plus élevée restante dans le tirage au sort du simple après que le n ° 1 Daniil Medvedev, le n ° 2 Carlos Alcaraz et le n ° 3 Stefanos Tsitsipas ont abandonné mercredi.

Rudd a retenu Agut après qu’un orage en milieu d’après-midi ait retardé le jeu d’un peu plus d’une heure.

A LIRE AUSSI | Le premier médaillé indien du saut en hauteur au CWG garde les pieds sur terre

“Ce fut une bataille difficile. Les deux premiers sets ont duré 2 heures et 20 minutes », a déclaré Rudd. «Bonne intensité et je le sentais un peu dans les jambes. Heureusement, il y a eu un peu de pluie, ce qui m’a donné le temps d’expirer et de reprendre un peu d’énergie. Je peux remercier les dieux de la météo aujourd’hui, en me donnant un peu plus de temps et d’énergie.

Ruud affrontera Felix Auger-Aliassime, sixième tête de série, le Montréalais de 22 ans qui a battu le Britannique Cameron Norrie 6-3, 6-4. Auger-Aliassime avait 22 as.

“C’était une victoire très convaincante”, a déclaré Auger-Aliassime. “J’ai très bien servi mais j’avais aussi l’impression de lui mettre beaucoup de pression à chaque occasion que j’avais.”

Le Polonais Hubert Hurkacz, huitième tête de série, a également avancé, évinçant l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas 6-7 (6), 6-2, 7-6 (3). Nick Kyrgios a battu son compatriote australien Alex de Minaur 6-2, 6-3.

Gael Monfils, la tête de série n ° 17 française, a abandonné tôt dans le deuxième set de son match contre le qualifié britannique Jack Draper. Monfils, qui tirait de l’arrière 6-2, 0-2, a reçu un traitement à la cheville droite mais n’a pas pu continuer.

Lors de la séance de nuit, l’Espagnol Pablo Carreno Busta a battu l’Italien Jannik Sinner, septième tête de série, 6-2, 6-4.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici