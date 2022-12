Casper Rudd a les yeux rivés sur la revendication du meilleur classement

Le Norvégien Casper Ruud a déclaré mercredi que le numéro un mondial pourrait être le sien dès l’Open d’Australie en janvier.

Le joueur de 24 ans a eu une chance de dominer le classement lorsqu’il a affronté Carlos Alcaraz lors de la finale de l’US Open cette année, mais l’adolescent espagnol a gagné en quatre sets pour remporter le titre et avec lui la première place.

Ruud a déclaré qu’une bonne course pour lui à l’Open d’Australie pourrait suffire à devenir numéro un.

“S’il y a peut-être une fois où cela pourrait se reproduire, c’est en fait dans un avenir proche”, a déclaré le numéro trois mondial avant le premier tournoi par équipes mixtes de la United Cup.

“Si je fais un bon voyage, je peux être en position (de redevenir numéro un) à nouveau.”

Mais Rudd, qui a également fait la finale de Roland-Garros cette année, est resté philosophe quant à ses chances d’atteindre le sommet du sport.

“Cela me motive à continuer et à savoir que vous étiez très proche à un moment donné, mais ce sera peut-être le plus proche que vous puissiez avoir”, a-t-il déclaré.

“Peut-être que vous l’obtiendrez, et peut-être que vous serez dans une position proche une autre fois dans votre carrière.

“Je pense que la saison dernière m’a montré que j’avais du potentiel si je continuais à faire les bonnes choses, à travailler dur, je peux être à nouveau dans cette position, ou cela ne pourra jamais arriver – on ne sait jamais dans ce sport.”

La Norvège entame sa campagne de United Cup contre le Brésil à Brisbane samedi, avec le match d’ouverture de Ruud contre Thiago Monteiro dimanche.

