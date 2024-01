Caspar David Friedrich : L’ascension de l’artiste allemand de l’obscurité à la gloire

Note de l’éditeur : cet article a été initialement publié par Le journal d’artpartenaire éditorial de CNN Style.

(CNN) — Lorsque Caspar David Friedrich mourut dans la pauvreté en 1840, il fut presque oublié du monde de l’art contemporain. À l’approche de son 250e anniversaire, sa réputation atteint de nouveaux sommets – et l’année anniversaire est susceptible de la propulser dans la stratosphère.

Trois grandes expositions sont prévues à Allemagne cette année. La Kunsthalle de Hambourg est arrivée tôt, c’est montrer consacrée à l’artiste romantique allemand, qui ouvrira ses portes en décembre, se concentrera sur sa nouvelle vision de la relation de l’homme avec la nature et présentera son œuvre la plus connue, « L’errant au-dessus de la mer de brouillard » (vers 1817). L’Alte Nationalgalerie de Berlin ouvre son exposition le 19 avril, et l’Albertinum et le Kupferstich-Kabinett de Dresde suivront en août. Des expositions sont également prévues dans des villes plus petites comme Weimar et Greifswald, la ville natale de Friedrich, à l’extrême nord-est du pays.

Musée national de Berlin L’œuvre de Caspar David Friedrich “L’homme et la femme contemplant la Lune”.

Le Berlin exposition, « Caspar David Friedrich : Infinite Landscapes », examinera le rôle de la Nationalgalerie dans la redécouverte de l’artiste au début du XXe siècle. De son vivant, Berlin a joué un rôle central dans le succès de Friedrich – plus encore que Dresde, où il a vécu 40 ans, selon Birgit Verwiebe, spécialiste de Friedrich et commissaire de l’exposition de Berlin.

Les paysages de Friedrich furent exposés à plusieurs reprises à l’Académie de Berlin entre 1810 et 1834 et furent admirés par le poète romantique Clemens Brentano, le dramaturge Heinrich von Kleist et, surtout, par le prince héritier, qui devint plus tard Frédéric-Guillaume IV et fut connu sous le nom de “Romantique sur le trône.” Il a persuadé son père, Frédéric-Guillaume III, d’acheter plusieurs œuvres importantes de Friedrich au début du 19e siècle, parmi lesquelles « Le moine au bord de la mer » – une vue panoramique de la plage et de l’océan avec une petite silhouette sombre au centre faisant face à l’eau blanche. vagues pointues – et « L’abbaye d’Oakwood », représentant une ruine gothique entourée de pierres tombales et d’arbres nus tordus.

Grâce aux achats royaux, Berlin possède l’une des plus importantes collections d’œuvres de Friedrich au monde. Depuis Berlin, il conquit la Russie ; Charlotte, la sœur du prince héritier, qui était également une fervente admiratrice, devint plus tard impératrice consort en Russie lorsque son mari fut couronné tsar Nicolas Ier en 1825. Elle persuada le tsar d’acheter les œuvres de Friedrich, et neuf tableaux restent à l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

SHK/Hamburger Kunsthalle/bpk Peut-être l’œuvre la plus connue de Friedrich, la peinture à l’huile “Vagabond au-dessus de la mer de brouillard”, est actuellement exposée à la Kunsthalle de Hambourg.

Les musées allemands étaient en discussion sur les prêts de la Russie avant février 2020, dit Verwiebe. Mais depuis l’invasion de l’Ukraine, après laquelle les musées internationaux ont rompu leurs liens avec la Russie, cela est devenu hors de question.

Au début du XXe siècle, Friedrich était tombé dans l’oubli. Mais l’exposition de 1906 sur l’art allemand de 1775 à 1875 à la Nationalgalerie montra 93 de ses œuvres – l’exposition la plus complète de l’art de Friedrich qui ait jamais eu lieu. Cela a marqué le début d’un lent regain d’intérêt qui ne cesse de s’accélérer.

«Pendant longtemps, Friedrich était un secret», explique Verwiebe. Après la Seconde Guerre mondiale, sa réputation fut ternie par son association avec les nazis : Hitler aimait la peinture romantique allemande et Friedrich était l’un de ses artistes préférés. Les érudits et les musées ont évité Friedrich dans les années d’après-guerre.

Musée national de Berlin “Le moine au bord de la mer” de Friedrich, peint entre 1808 et 1810 à Dresde, en Allemagne.

Il a fallu quelques décennies pour que le tabou disparaisse. En 1972, la Tate de Londres organise une grande exposition qui contribue grandement à la renommée internationale de Friedrich. En 1974, de longues files d’attente se formèrent pour une exposition de Friedrich à la Hamburger Kunsthalle marquant son 200e anniversaire.

L’augmentation constante de sa popularité se reflète également sur le marché. Alors que les peintures de Friedrich se trouvent désormais pour la plupart dans les musées, ses dessins changent encore de mains parmi des collectionneurs privés, explique Christina Grummt, l’auteur du catalogue raisonné des dessins de Friedrich.

Un rare carnet de croquis de Friedrich a été vendu pour 1,8 million d’euros (environ 2 millions de dollars) à la Villa Grisebach en novembre de l’année dernière. Peu avant la vente aux enchères, les autorités berlinoises l’ont présenté comme candidat au précieux patrimoine national, ce qui signifie qu’il ne peut pas être exporté tant qu’il est à l’étude.

Friedrich continue de fasciner les artistes contemporains, peut-être plus particulièrement Gerhard Richter, qui s’est inspiré du tableau de Friedrich « La mer de glace » de 1823-1824 pour visiter le Groenland en 1972. L’exposition de Hambourg explorera l’influence moderne de Friedrich à travers des œuvres d’artistes vivants comme Julian Charrière, Olafur Eliasson, Ulrike Rosenbach et Kehinde Wiley.

Selon Verwiebe, la réputation de l’artiste ne cesse de croître à l’échelle internationale. « Il y a eu un développement progressif au 21e siècle qui continue de prendre de l’ampleur », a-t-elle déclaré. L’année dernière, une exposition au Kunst Museum de Winterthour a connu un tel succès que le musée a dû avertir les visiteurs sur son site Internet des temps d’attente pour entrer.

Hamburger Kunsthalle/bpk “La mer de glace” de Friedrich représente un naufrage dans l’Arctique.

«Les Suisses viennent tout juste de le connaître», dit Grummt. «Les gens sont venus encore et encore (au spectacle de Winterthour) – ils étaient fascinés. Chacun voit quelque chose dans son travail et sent que cela lui parle personnellement.

Après les expositions allemandes de cette année, le Metropolitan Museum of Art de New York présentera en 2025 le premier grand solo américain Friedrich montrer. « Caspar David Friedrich : L’âme de la nature » lui fera sûrement gagner de nouveaux publics. Mais cela pourrait également rendre les expositions futures plus rares si les musées possédant des collections de Friedrich deviennent de plus en plus réticents à se séparer de ceux qui attirent les foules et si les coûts d’assurance pour des peintures d’une telle valeur deviennent prohibitifs pour les petits musées.

