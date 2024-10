Casio a créé un robot à fourrure conçu pour vous câliner et vous calmer

Casio a ouvert les précommandes pour son animal robotique appelé Moflin ça ressemble à un croisement entre un hamster et Star Trek‘s Tribbles. Contrairement au chien robot Aibo de Sony qui peut vous suivre partout, Moflin est conçu pour être tenu et câliné, et au fil du temps, Casio dit qu’il apprendra qui vous êtes et tentera de développer un lien simulé exprimé à travers des sons et des mouvements uniques.

Développé à l’origine grâce à une collaboration avec une startup japonaise appelée Industries d’avant-gardeMoflin est désormais fabriqué et distribué par Casio. Cela peut être précommandé pour 59 400 ¥ (environ 398 $ USD) et devrait être disponible à partir du 7 novembre. Casio propose également un service d’abonnement optionnel appelé Club Moflin pour 6 600 ¥ (environ 44 $ USD) par an, qui vous permet d’obtenir une réduction sur les réparations, les nettoyages et même le remplacement complet de la fourrure. Des accidents arrivent.

Malgré des mouvements limités, Moflin semble très réaliste. Image : Casio

Le Moflin de Casio n’est pas conçu pour être un jouet comme l’Aibo de Sony. Il est destiné à être davantage un compagnon réconfortant et potentiellement un outil pour vous aider à améliorer votre bien-être mental, à l’instar de Qoobo, le chat robot sans tête. Pendant qu’il est tenu, les mouvements limités de la tête et du corps de Moflin sont censés donner l’impression que le robot à fourrure tente de se blottir contre vous, et comme pour de nombreux appareils lancés cette année, il existe également des fonctionnalités basées sur l’IA.

Moflin est censé apprendre à reconnaître la personne qui interagit le plus avec lui à travers sa voix et la façon dont elle manipule le robot, et il répondra avec des sons et des mouvements uniques exprimés uniquement à cette personne pour simuler un lien étroit.

Moflin est disponible avec une fourrure brune ou grise, et Casio propose un service de nettoyage moyennant des frais. Image : Casio

Le robot est également conçu pour développer ses propres sentiments et sa propre personnalité, qui peuvent changer avec le temps. Avec des interactions régulières, il deviendra heureux, en sécurité et calme. Si on l’ignore, cela peut devenir stressé, anxieux et triste. Mais étant donné les capacités émotives limitées du robot, il n’émet pas de sons tristes ni n’affiche de mouvement anxieux, démontrant ces sentiments. Son état émotionnel ne peut être déterminé que via une application, ce qui lui donne presque l’impression d’être un Tamagotchi très cher, sans aucune récompense numérique pour être un soignant assidu. L’application peut également être utilisée pour baisser le volume des sons émis par le robot.

Moflin est livré avec son propre lit pour le chargement. Image : Casio

Pour renforcer encore l’illusion que Moflin est une créature vivante, au lieu d’y insérer un câble USB, il est livré avec un petit lit dans lequel le robot semble dormir pendant qu’il se recharge. Casio estime que la durée de vie de la batterie avec une charge complète sera proche de cinq heures, tandis qu’une charge de sieste de trois heures et demie la préparera à être à nouveau votre robot de soutien émotionnel.

Source link